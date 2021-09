La resaca después de la fiesta para Tirán, Meira y Bueu

“No se puede hablar de decepción en ningún caso. Analizando los números hicimos un fin de semana muy bueno, con una gran regata el sábado y peleando por el ascenso hasta la última palada del domingo, en Portugalete”. Así se expresaba ayer Dani Pérez, el técnico de la SD Samertolaméu, un día después de poner punto y final a la temporada con una fase de ascenso histórica para O Morrazo –con tres embarcaciones de la comarca de las cinco en liza– pero que acabó sin celebraciones, pues la SD Tirán descendió y Bueu y Meira no pudieron ascender, quedándose los dos clubes vascos –Getaria y Kaiku– con las plazas para la Liga Eusko Label de la ACT.

La SD Samertolaméu fue el que tuvo la hazaña más cerca, tras acabar segundos el sábado en Bermeo. “Nos quedamos con mal cuerpo. El problema estuvo en no poder sacarle más ventaja a Kaiku el sábado, por que en ría sabíamos que ellos eran los favoritos”, apunta Pérez. Ya con la temporada acabada llega la hora de organizar la próxima campaña. Dani Pérez aspira, “si la directiva quiere”, a darle continuidad al proyecto. “Tenemos una generación muy buena y joven y sería una pena no pelear hasta el final por lograr volver a la Liga Eusko Label”. La tripulación de “A Terca” lleva, con esta, tres temporadas quedándose en la fase de ascenso a las puertas de la liga más importante de España. “Nos dio pena sobre todo por todos los aficionados que se desplazaron. Tenemos que quedarnos con lo positivo que hicimos, por eso estoy orgulloso”, concluye Pérez.

Sin duda el mejor sabor de boca se lo llevó el Club do Mar de Bueu, pese a quedar último en el fin de semana de fase de ascenso. Para los bueueses fue una cita histórica, al tratarse de su primer intento de asalto a la ACT. “Hicimos un fin de semana muy bueno, con las dos regatas a nuestro nivel. El trabajo que hicimos fue muy bueno y el resultado del sábado, en mar abierto, también. Dimos la cara en todo momento”, señala orgulloso el entrenador, José Ferral. Como se esperaba la joven tripulación de Bueu “en la ría, el domingo, las diferencias fueron mayores, porque ahí hacen falta muchos vatios, y en eso nuestros rivales eran superiores”.

Ferral explica que llegaron a este fin de semana “algo cansados, porque tenemos un equipo muy justo y pudimos rotar poco a lo largo de toda la temporada”. Aguarda, al igual que su colega de Meira, que este mes se pueda cerrar una continuidad en la tripulación que permita pelear un año más en lo más alto de la Liga Galega. “Tenemos que seguir con nuestra filosofía de apostar por la cantera y disfrutar remando, como hicimos este año”.

La SD Tirán Pereira, por su parte, sí que emprenderá una remodelación de su proyecto, en su regreso a la Liga Galega tras descender. “El playoff nos dejó mucha desilusión y desconcierto. Fue un año de altibajos y eso tuvo su reflejo en el agua”, apunta el presidente, José Manuel Lobera. Entiende que “el equipo no llegó a sacar nunca el nivel que realmente tenía”. Recuerda que en Galicia no pudieron celebrar regatas de preparación hasta julio, por los protocolos contra el COVID “y los vascos llegaban a la Liga Eusko Label mucho más rodados, y eso acabó por pagarse”. De todas formas, Lobera señala que el triunfo de los dos vascos en la fase de ascenso “demuestra también la importancia del nivel económico que tienen sus clubes”. Lobera promete “recomponernos y empezar a trabajar duro para la próxima temporada. El proyecto para Liga Galega no puede ser el mismo que para la ACT, pero va a ser una temporada muy ilusionante”, señala tras reconocer que, pese al descenso, “estamos muy orgullosos de nuestros remeros”.

El nivel cada vez más alto del CM Bueu y el regreso a una misma competición de Tirán y Meira hace prever una Liga Galega de Traiñeiras muy reñida la próxima temporada. Los técnicos y directivos recuerdan lo vivido en 2020, con las dos tripulaciones moañesas empatadas en la cabeza a lo largo de todo el verano.