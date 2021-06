Santi López: "Me ilusiona formar parte de este proyecto que se está creando en Cangas"

“Estoy muy contento después de un año muy intenso, muy complicado. El grupo ha conseguido sacarlo adelante y ahora me ilusiona seguir en este proyecto que se está formando”, afirma el jugador desde Madrid. Admite que su fichaje por el Cangas suponía para él una cierta incógnita en su momento, “porque llevaba toda la vida en Alcobendas, con un grupo consolidado, y siempre tienes miedo la primera vez que sales porque todo es nuevo”. Eso sí, cualquier atisbo de duda quedó disipada casi de inmediato, “porque el club, la afición y todo lo demás hace que te sientas como si llevases aquí muchos años. Al final, cuando se sacan adelante situaciones difíciles es por algo, por creer, por sacrificarte por el de al lado...”

Si la temporada puede valorarse colectivamente de forma positiva al haber conseguido el objetivo del ascenso, a título individual otro tanto puede decirse para Santi López. “Acabé bastante contento, aunque es cierto que los parones se notaron mucho, sobre todo el primero. A mí me costó porque te ves en casa, sin material para poder trabajar... Pero después de navidades tuvimos un tiempo para prepararnos y luego rendimos bien”, relata. “Creo que estuve bien como central y lateral derecho y en defensa, me puedo adaptar a lo que me pidan”, señala, antes de añadir que “intentaré hacerlo un poco mejor el año que viene”.

Desde el club el director deportivo, Óscar Fernández, subraya que la continuidad del primera línea madrileño “era un de las prioridades, porque ha sido uno de los baluartes tanto en defensa como en ataque. Es un profesional de casta, que encaja a la perfección en la filosofía del club, y que estará en Cangas el tiempo que él quiera”. De hecho el club le ha mejorado el contrato debido a su rendimiento, algo que él agradece. “Se han portado genial conmigo, obviamente dentro de sus limitaciones, y todo ha sido muy fácil para llegar a un acuerdo”, admite el jugador.

Con la renovación de Santi López Nacho Moyano ya dispone de un total de 11 jugadores para la próxima temporada. Son el portero Gerard Forns; los pivotes Quintas y Martín; el extremo izquierdo Dani Fernández; el extremo derecho Jenilson Monteiro; el central Rubén; y los laterales David Iglesias, Brais González, Martín Gayo, Lucas Aizen y el propio Santi López. Ahora restan por cerrar varias renovaciones, como la de Javi Díaz, y concretar al menos los fichajes de un pivote y de un central.