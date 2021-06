El Frigoríficos ata a su jugador franquicia

Iglesias, de 22 años de edad (cumple 23 en diciembre), ha dado un paso al frente en esta temporada, convirtiéndose en la principal referencia ofensiva de su equipo, como prueban los 129 goles anotados (segundo mejor registro del Cangas, solo superado por los 130 de Dani Fernández). El cambio de mentalidad es evidente en un jugador que el año anterior únicamente había marcado 38 en 14 partidos. y que apuntaba unas increíbles condiciones que no acababan de cuajar. “Sobre todo he estado mejor en el tramo final, que era lo importante. He encontrado una regularidad en mi juego. Antes hacía un partido muy bueno y tres en los que aportaba muy poco”, reconoce. El hecho de haber adquirido galones es algo que también lo ha ayudado a dar ese necesario salto. “Sí, necesitaba sentirme importante, y el equipo también”, dice.

"Tenía muy claro que quería seguir un año más", afirma David Iglesias

En el club el director deportivo, Óscar Fernández, no podía ocultar su satisfacción por “haber renovado a uno de los pilares más importantes del club, y como tal hay que valorarlo, sobre todo después del salto de calidad de esta temporada”. La continuidad del buenense supone “garantizar que empecemos a construir un buen proyecto”.

Fernández quiso agradecer el compromiso de Iglesias al rechazar mejores ofertas. “El club quiere lo mejor para él y eso pasa porque siga con nosotros un año más, que logre esa regularidad durante toda una temporada y después pueda dar el salto a un equipo con aspiraciones más elevadas”, señala. El jugador también coincide en ello. “A esta edad lo importante es jugar, y mucho mejor en mi casa. En mi cabeza está dar el salto, pero antes necesito una buena temporada”, manifiesta.

El jugador debe pasar por quirófano para solucionar una lesión en la nariz

La valoración de la campaña no puede ser más positiva para el buenense, tras haber rubricado la permanencia. “Se luchó hasta el final, con un nivel increíble en los últimos partidos. Parecía que teníamos pie y medio en la División de Honor Plata, pero si alguien puede salir de ahí ese es el Cangas”, afirma, antes de añadir que “y llevamos diez años seguidos, que es la leche”. Ahora Iglesias aguarda por una intervención quirúrgica para solucionar un problema en el tabique nasal generado en el polémico choque ante el Viveros Herol Nava. “Espero poder acelerar los plazos y llegar bien a la pretemporada”, asegura.

Con la renovación de David Iglesias ya son cuatro los jugadores con los que cuenta Nacho Moyano la próxima temporada. Además del mencionado Iglesias están Dani Fernández y Alberto Martín, con un año más de contrato, y Brais González, con el que se ha ejecutado la opción para prolongar una campaña más su vinculación con el Balonmán Cangas.