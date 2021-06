El ilusionante regreso a la élite de Tirán

Lo cierto es que el mercado ha sido bastante generoso con el club de O Con, que ha podido tanto mantener su bloque como reforzarlo con hombres de nutrida experiencia en la élite. La única ausencia notable será la de Crístofer González, ampliamente compensada con los que han llegado. Por galones y tablas el nombre que más llama la atención es el de David Álvarez, que volverá a patronear la trainera moañesa tras dos años alejado de la competición. Otros que retornan de ese último equipo de ACT son Martín Novais y Alberto Hermo. Y además llegan hombres curtidos en mil batallas como David Alfaya y David Pérez, junto a apuestas como las de Julio Boubeta y Dylan Otero. Por el camino se han quedado históricos como Roberto Carlos Costas y Tomás Casas, este último por cuestiones de índole laboral. Y Benito González se cae de la primera lista por lesión.

Benjamín Vázquez capitanea un proyecto que ha sumado experiencia a un buen bloque

“Son buenos refuerzos”, reconoce con una sonrisa Benjamín Vázquez, que destaca especialmente la figura de David Álvarez, más en un año en el que él mismo no remará por una lesión. “Te da de todo. El de patrón es un puesto que a veces no valoramos en su justa medida, porque no es solo manejar el timón sino que es mi contacto con el equipo, debe saber cuándo tiene que apretar... Y en su caso conoce perfectamente los campos y tiene mucha experiencia”, razona. Del resto de llegadas apunta que “es gente con experiencia en la ACT y que además no es nueva en el club, por lo que les será más sencillo entrar en la dinámica”.

Eso sí, Vázquez asegura que lo realmente importante ha sido “el trabajo de los dos últimos años para hacer un bloque y saber competir. Eso ha sido lo más complicado, y ahora lo completaremos con gente que ya viene hecha”. Además de en calidad se ha ganado en otro aspecto vital en una competición como la Liga Eusko Label. “Ahora tenemos bastante recambios, y sin bajar el nivel. Son recambios de garantías, y eso es fundamental en una Liga de tres meses donde compites sábado por la tarde y domingo por la mañana”, afirma.

David Álvarez, David Alfaya, Martín Novais o David Pérez son algunas de las incorporaciones

El objetivo será, como no puede ser de otra manera, la permanencia, aunque el técnico de los de O Con matiza que “siempre con la idea de que entrenamos para algo más, para llegar lo más alto posible”. Y es que la ilusión es la bandera que agitan los moañeses en su regreso. “Hemos estado peleando dos años para volver y lo que más repetimos son las ganas que tenemos de competir. No tiene nada que ver con cuando descendimos, con ese fin de ciclo”, señala.

Las sensaciones en el agua, apunta, “son buenas. El barco está andando bastante bien, se ha dado un paso adelante y estamos mejor que el año pasado. Se ha hecho un buen trabajo y la velocidad está ahí”. Sin embargo, el problema es la ausencia de referencias con respecto a los rivales. “Solo hicimos una regata en Mera en la que quedamos a dos o tres segundos de Ares y a 16 de Cabo, aunque a estos los vi muy bien, andarán por la zona media-alta”, reflexiona el preparador.

El objetivo es la permanencia, pero sin renunciar a dar la sorpresa

La previsión es que Tirán se encuentre una ACT más potente que cuando descendió. A ello contribuye el nivel mostrado por alguno de los últimos equipos que ascendieron, como Santurtzi o la Donostiarra. “Son proyectos que vienen de la Liga ARC y en nada pasan a pelear en la primera tanda. Cada año hay más nivel y colarse arriba es casi una misión imposible”, admite. Así las cosas, el horizonte de la SD Tirán es “dar guerra con los mortales, de mitad de la tabla para abajo, y ahí tenemos posibilidades de hacerlo bien”. Pero también añade que “por ello no dejamos de soñar con un día en el que el tiempo o la marea ayuden y podamos luchar por una bandera”. Fuera de ese sueño, los rivales por la salvación para Vázquez son “Zarautz, que tiene un equipo similar al nuestro, Lekeitio, y poco más, porque Ondárroa ya anda más pegada al grupo de arriba”, señala. En cuanto a Ares sentencia con que “no me gustaría verlo como rival. Ojalá nos mantengamos los dos y suba algún gallego más”.