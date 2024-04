Costoya remonta en Francia con la vista puesta en el Europeo

Christian Costoya finalizó en el puesto 13 la prueba del Champions of the Future celebrada este fin de semana en el trazado francés de Val D’Argenton. El piloto silledense de Parolin protagonizó la remontada de la prueba escalando 22 posiciones entre los 36 rivales que compusieron la final de los 95 participantes iniciales. “Lo importante no era ganar esta carrera, sino la de dentro de 15 días del campeonato de Europa en este mismo circuito”, recuerdan desde el entorno del deportista trasdezano. El objetivo de Costoya es probar todo para llegar con la mejor información posible a la cita continental. En concreto, reglajes, como quedó de manifiesto el pasado sábado en una final donde predominaron los golpes. Cabe recordar que de los cuatro años que lleva Costoya participando en distintas prueba europeas siempre estuvo dentro del centenar de pilotos que inician las carreras, llegando en todas ellas a las finales con poles o estando entre los cinco mejor clasificados.