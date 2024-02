Un ejercicio de supervivencia

El Estradense está viviendo su mejor momento de juego y resultados desde el inicio de temporada, y eso a pesar de las bajas. Los rojillos llevan varias semanas tirando de fondo de armario para poder hacer las convocatorias, una situación que se hizo especialmente visible en el partido del pasado domingo ante el Betanzos. David Páez tuvo que tirar una vez más de todo lo que le quedaba, utilizando jugadores fuera de posición y de canteranos. A pesar de ello, el técnico sarriano considera que su equipo hizo méritos para llevarse los tres puntos en juego.

El Estradense saltó al campo el pasado domingo con un once condicionado por las ausencias de hombres importantes. Ese once quedó todavía más entre alfileres en la segunda parte, con la lesión de Prada. Los rojillos terminaron jugando con Ánder de lateral izquierdo, Piñeiro como improvisado mediocentro y el canterano Hugo en banda derecha. “La lesión de tobillo de Prada nos condicionó todo. Hubo que mover jugadores a posiciones que no son la suya y nos faltó la tranquilidad necesaria para sacar las transiciones. Echamos de menos esa pausa y ese pase hacia los delanteros. Además, también perdimos profundidad por la izquierda”, lamentó el entrenador sarriano, quien se mostró contento con el esfuerzo y sacrificio de sus hombres.

“La primera parte fue totalmente nuestra. Ellos no nos generaron ninguna ocasión de gol. Usan un juego muy directo pero nosotros estuvimos muy atentos a esas acciones. Tuvimos un par de ocasiones de Prada y otra de Porrúa pero nos las aprovechamos”, analizó. “En la segunda parte, desde el primero minuto hasta el doce, ellos fueron mejores. No salimos bien al campo y nos generaron varias ocasiones claras. Creo que la entrada de Elías ayudó a retomar el mando del partido pero luego llegó la lesión de Prada y nos trastocó todo”, añadió en el mismo análisis.

Páez valoró el punto logrado, que los coloca duodécimos con 25 puntos. “Es un punto que tenemos que intentar hacer bueno el próximo fin de semana en el campo del Sarriana. Ese será otro partido clave para intentar escalar posiciones y prolongar la buena racha antes de recibir al Arosa. Para la próxima jornada, Páez recuperará a Raúl Gómez para la medular una vez cumplido su partido de sanción. Las dudas se centran ahora en Dani Prada por los problemas de tobillo que le obligaron a pedir el cambio.