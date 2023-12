Penúltimos con 10 puntos en 15 partidos. Ese es el pobre balance que ha llevado al recién ascendido Sporting Estrada a tomar una drástica decisión. El equipo estradense ha anunciado la marcha de los hombres que los llevaron a dos ascensos consecutivos para colocarlos en Primera Autonómica. Manuel González “Manuti” y Toño Coto han sido destituidos en una decisión que busca cambiar la dinámica de un equipo del que se esperaba más.

Para ello se ha decidido buscar un relevo en casa. El nuevo entrenador será el directivo y cofundador de la entidad, Marcos Regueiro, un hombre con una larga experiencia en los banquillos de la cantera del Sporting Estrada y de la Escola Estrada de Fútbol Base. Junto a él estará Martín Varela, quien esta temporada ejerció como director deportivo. “No es agradable llegar al banquillo en esta situación. Es una decisión que costó mucho tomar. Nadie quería llegar hasta este momento”, lamentó el nuevo técnico. “Es lo más fácil en estos casos, aunque no creo que ellos fuesen los culpables”, añadió en relación a Manuti y Toño.

Una vez dado el paso, tocó buscar un relevo, un punto en el que la directiva apostó por alguien de la casa que conociese a los jugadores. “Lo principal ahora mismo es levantar el ánimo de la plantilla. Diez puntos son pocos pero no hay nada decidido. El equipo tiene calidad, entrena bien y tiene compromiso. Veremos si logramos dar con la tecla. Hay que cambiar la dinámica. Estamos en la UCI pero no muertos”, afirmó Regueiro, quien adelanta además un cambio en la filosofía de juego. “Este es un equipo bien trabajado pero ese trabajo no se estaba viendo en los resultados. Intentaremos cambiar algunas cosas a ver si llegan las victorias”, añadió.

Regueiro defendió además el potencial de un plantel joven pero que considera tiene mimbres suficientes para mantenerse en una categoría tan exigente.

Manuti: “Nos hubiese gustado tener un poco más de respaldo”

La decisión de la directiva del Sporting pone punto y final a la etapa de Manuti y Toño al frente del equipo después de dos ascensos consecutivos. Manuti lamentó ayer esta despedida y se mostró convencido de que el equipo terminará escapando del descenso. “Fueron un año medio muy chulos. Es una pena porque estoy seguro de que íbamos a salir de ahí y también de que terminarán haciéndolo sin nosotros”, afirmó al tiempo que recordó la temporada pasada, cuando el equipo firmó una gran segunda vuelta que los llevó al ascenso. “Este año creo que íbamos a hacer una segunda vuelta muy buena pero no es lo mismo tener paciencia cuando vas de segundo o tercero que cuando estás en descenso”.Manuti explicó que la pasada semana hablaron con la directiva para analizar la situación, conscientes de que este era el momento para un cambio de rumbo si era lo que se buscaba. “Les dijimos que, o venían y nos defendían delante de la plantilla, o era el momento de un cambio, no en febrero. Al final se decidió por lo segundo. La verdad es que nos hubiese gustado tener un poco más de respaldo, que diesen más confianza al proyecto”, lamentó. “Son cosas del fútbol”, sentenció.

Toño Coto por su parte valoró positivamente los dos primeros años vividos al frente del equipo, con el único punto negro de esta temporada. "Fueron un cúmulo de situaciones que se juntaron para colocarnos ahí abajo y que llevaron a esta decisión", afirmó. "Espero que de esta manera llegue una reacción y el equipo coja un impulso", añadió al tiempo que agradeció el apoyo de todos los que lo rodearon en este tiempo. "Es complicado disfrutar tanto en tan poco tiempo", sentenció.