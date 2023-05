La localidad de As Neves acogió el TTR Sub 15 sub 19, donde el Bádminton A Estrada contó con seis participantes. En Sub 19, Alejandro Barcala se alzaba con el oro en individual, tras una bonita final contra el jugador del Athlos Xoel Álvarez. Ambos jugadores se volvían a enfrentar en la final de dobles, donde Álex y Rubén Comeròn, ganaban el oro, contra Xoel y Adrián Rodríguez de As Neves. Rubén en categoría individual, no conseguía pasar de la fase de grupos.

En Categoría Sub 15, Antía Martín y Zoe Villar, conseguían el bronce en dobles femenino. Igual suerte para Martín Rey, que conseguía también un bronce en dobles haciendo pareja con Pablo Albores, del Ravachol. En este torneo participó también Mateo Ónega, que va por muy buen camino, ganando experiencia.