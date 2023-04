El Juez Único del grupo gallego de la Tercera RFEF ha dado la razón al Alondras en su recurso contra el Celta C-Gran Peña por la alineación indebida del futbolista celeste Damián Rodríguez en el encuentro que ambos equipos disputaron el pasado domingo y que había finalizado 4-3. La resolución, que se hizo pública a mediodía de ayer, supone que el resultado del choque pasa a ser un 0-3 a favor de los cangueses al confirmar que el club celeste alineó de forma irregular al centrocampista. Damián disputó más de diez partidos con el Celta B, el máximo permitido por la norma para poder regresar al C, con el que tiene tramitada su ficha.

El partido entre el filial céltico y el conjunto rojiblanco se había decantado gracias a un penalti en tiempo de descuento, que fue transformado precisamente por Damián Rodríguez en el definitivo 4-3. El fallo supone un vuelco en la tabla clasificatoria y en las aspiraciones de ambos conjuntos, que invierten sus respectivos papeles. El Alondras pasa a ocupar la sexta posición con 41 puntos y, de una tacada, no solo amarra la permanencia matemática, sino que llega a la última jornada del campeonato con opciones de pelear por la promoción de ascenso. Los célticos, por su parte, caen a la octava plaza con 38 y se despiden del sueño de luchar por el ascenso. Este fin de semana tendrán que luchar por evitar las posiciones en peligro por arrastres desde Segunda RFEF.

Esta modificación en la clasificación afecta a un Estradense metido tanto en la pelea por el play off de ascenso como en la de evitar esas posiciones peligrosas. Los rojillos, con 39 puntos, están a dos del Alondras y a tres del Ourense. Antes de este cambio necesitaban ganar por ocho goles en Somozas y esperar los fallos de Ourense y Celta B. Ahora sin embargo surge una tercera opción. En caso de triple empate entre Ourense, Alondras y Estradense, los rojillos acabarían por arriba, por lo que no necesitan una derrota del Alondras, sino un empate. En la lucha por el descenso, no ha cambiado nada. Siguen necesitando un punto para salvarse.