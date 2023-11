El fútbol acostumbra a ser ciclotímico. La última vez que el Arosa jugó en A Lomba, el equipo se hundía en una importante depresión porque no era capaz de marcar y, por lo tanto, de sumar los tres puntos. Sin embargo, un paso por Vilaxoán, un triunfo en Sarria y la meritoria victoria conseguida ayer en el regreso a A Lomba, con eliminatoria copera favorable por alineación indebida del Granada de por medio, han convertido la preocupación en sonrisa. Los de Luisito ayer hicieron un buen encuentro ante un Paiosaco que no salió a destruir, sino que trató de plantarle cara al Arosa pero no pudo superar el tanto de Borja Míguez en la primera mitad. Con este triunfo, los arlequinados ya se sitúan a tan solo dos puntos del play off después de los tropiezos que tuvieron alguno de los equipos que van por delante.

A pesar de jugar un buen encuentro y ser dominador del mismo durante muchas fases, el Arosa estuvo cerca de ver como , en el primer minuto, le anotaban un gol. Una indecisión en el centro del campo permitió al equipo coruñés plantarse ante Manu Táboas, pero el disparo final de Josiño se acabaría escapando por encima del larguero. Los arlequinados se enfrentaron en los primeros minutos a un Paiosaco que presionaba alto, con mucha intensidad y que mostraba una gran verticalidad gracias a la movilidad de sus carrileros apoyando el centro del campo. Ocho minutos tardaron los locales en acercarse a la meta visitante en una contra muy bien llevada entre Borja Míguez e Iñaki. Este vio el desmarque de Sylla y le envió un balón que Borja dejó pasar entre las piernas para que el senegales fusilase a Dani Moreno. Sin embargo, su disparo acabó estrellándose en el palo antes de salir por la línea de fondo. Tres minutos después, Sylla remataría de cabeza un córner, elevándose entre varios contrarios, pero el balón acababa mansamente en las manos de Dani Moreno. Las ocasiones parecían haber espoleado al Arosa que rondaba la meta contraria con peligro, pero esto no intimidaba al Paiosaco. El encuentro se convirtió en un ida y vuelta en el que ambos equipos mostraban una gran intensidad. Un error de Manu Táboas, que salió a un balón que no atrapó, obligó a la defensa a evitar el tanto del Paiosaco. El Arosa seguía con su juego y, tras un saque de banda, el balón le cayó a Iñaki en la frontal del área. El de Pontevedra se fue de varios contrarios hasta ganar la línea de fondo para ceder al corazón del área. Allí se encontraba Borja Míguez, que acertó a tocar lo justo para desviar el balón hacia la portería y que este se colase pegado al palo de Dani Moreno. Los arlequinados conseguían ponerse por delante en el marcador y la intensidad bajó varios puntos. Ayudó el desgaste progresivo que estaba sufriendo el césped de A Lomba. Un robo de Concheiro en tres cuartos habilitó a Iñaki que dejó solo a Borja ante el portero visitante. En el mano a mano, Dani Moreno estuvo más hábil, tapándole todos los huecos a Borja y evitando el segundo tanto. En la segunda mitad, el Arosa salió mejor y estuvo cerca del segundo. Corría el minuto 48 cuando un centro desde la línea de fondo de Borja lo cabeceó de forma impecable Sylla. Sin embargo, Dani Moreno se estiró de tal forma que evitó un gol que ya se cantaba en las gradas. Al senegalés se le resistía el gol, que volvía a acariciar en un disparo desde la frontal que se iba demasiado alto. Martín Diz, después de una arrancada espectacular, también lo rozó en un disparo que no acabó de cruzar. Eran los mejores minutos de un Arosa que embotellaba al Paiosaco en su campo y que se merecía anotar el segundo tanto para cerrar el marcador, pero no lo hizo, y el Paiosaco comenzó a crecer, pero sus acercamientos fueron demasiado tímidos como para inquietar a la defensa arlequinada. Con el encuentro entrando en la recta final, el Arosa volvió a tomar el mando del encuentro y a tener ocasiones. Un disparo de Sylla y otro de Javi Pereiro precedieron a un error grave de Manu Taboas que estuvo cerca de costar el empate. El meta lo enmendó deteniendo el disparo de falta que ejecutó William El próximo duelo arlequinado será el próximo domingo en A Lomba contra un rival directo en la lucha por el ascenso, el Bergantiños. Luisito: “Ha sido el mejor partido que jugamos en casa” El técnico del Arosa, Luisito, se mostraba ayer contento por el resultado, pero lamentaba la gran cantidad de ocasiones que falló su equipo, muchas de ellas claras. “Creo que el de hoy ha sido el mejor partido que hemos hecho como locales, pero el resultado me parece un poco corto para los méritos que hicimos”. El técnico si aplaudía a sus jugadores por la gran movilidad ofensiva que mostraron, “algo que trabajamos durante toda la semana”. No dudó en señalar al mejor jugador que supo interpretar esa necesidad de abrir huecos en la defensa visitante, “Iñaki creo que hoy ha dado un auténtico recital a pesar del estado en el que se encontraba el campo”. El martes, el equipo estará pendiente del sorteo de la Copa del Rey, un sorteo en el que estará el Arosa y Luisito tiene claras sus preferencias: Celta de Vigo, Valencia o Real Sociedad. Ficha técnica: Arosa 1 Manu Táboas, Cotilla, Pacheco, Martín Sánchez (Carús, m. 46), Brais Pedreira, Antón Concheiro (Enjamio, m. 64), Marcos Mella, Iñaki Martínez, Martín Diz (Javi Pereira, m. 73), Sylla y Borja Míguez (Rubo, m. 80). Paiosaco 0 Dani Moreno, Popi (Laye, m. 73), Dopico, Fer, Bili, Juanma, Moure (Toni Villar, m. 81), Javi Sande, Dani, Josiño (Eiroa, m. 63) y Cristián (William, m. 63). Gol:1-0, m. 22: Borja Míguez. Árbitro: Alberto Lago Barreiro (Lugo), auxiliado en banda por Alberto Blanco Méndez y Francisco Ibáñez López. MAonestó a los locales Antón Concheiro, Iñaki Martínez y Javi Pereira y a los visitantes Popi, Javi Sande, Dopico y Fer. Incidencias: Encuentro de la 10ª jornada de liga disputado en el campo de A Lomba ante un millar de espectadores