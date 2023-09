Tres de tres. Tono Campos sumó ayer su tercera medalla de oro en el Campeonato del Mundo de Maratón que se disputa en la localidad danesa de Vejen. El grovense, en compañía de Diego Romero, se alzó con la primera posición en el C-2, repitiendo así las imágenes del grovense en lo más alto del cajón en el C-1 Short Race del jueves y en el C-1 Long Race del sábado.

Conquistar su tercer oro no fue sencillo. La embarcación del Breogán se enfrentaba a los polacos Mateusz Zuchora y Mateusz Borgiel, así como a la embarcación del As Torres Romaría Vikinga de Catoira que conforman Diego Miguéns y Fernando Busto. Las tres embarcaciones se escaparon prácticamente desde el inicio, y fueron turnándose al frente de la prueba mientras iban pasando las ciabogas y los porteos. Todo se resolvió después de la última ciaboga, a 500 metros de la meta, cuando Campos y Romero y la pareja de polacos consiguieron sacar una pequeña ventaja sobre Miguéns y Busto. En el sprint final, fueron mejores los grovenses, aunque no les hacía falta, ya que la pareja polaca había sido sancionada con treinta segundos. Así, además del oro de Campos y Romero, la otra pareja arousana se llevó la plata al entrar a solo ocho segundos de distancia de los vencedores.

La imagen de los cuatro arousanos en lo más alto del podio que se había visto en Ponte de Lima volvió a repetirse ayer en Vejen, demostrando el gran trabajo que realizan los clubs de la ría en la canoa, embarcación que está ofreciendo la mayor parte de las alegrías a la flota arousana.

Estas dos medallas no fueron las únicas de la flota arousana. A continuación se disputaba el K-2 femenino, donde la tudense Tania Fernández y la grovense Tania Álvarez defendían el título obtenido en Ponte de Lima el pasado año. Ambas partieron en el grupo de cabeza, formado por unas ocho embarcaciones entre las que se encontraba la otra pareja española y las dos embarcaciones húngaras. El fuerte ritmo fue descolgando rivales hasta la última ciaboga, en la que tan solo quedaban cinco embarcaciones en disposición de pelear por el oro.

Esos últimos 500 metros fueron muy intensos, con las dos embarcaciones húngaras, la gallega y la sudafricana con las proas prácticamente igualadas hasta la línea de llegada. La primera embarcación en cruzar la línea fue la de las húngaras Vanda Kiszli y Emese Kohalmi, con un tiempo de 1.53.31. A tan solo 43 centésimas entraba la proa de las Tanias, mientras que las húngaras Csilla Rugasi y Panna Csepe cruzaban la línea de meta a 88 centésimas. La embarcación sudáfricana tripulada por Nicole Birkett y Jade Wilson tuvo que conformarse con el cuarto puesto al cruzar la línea de llegada a 1 segundo y 43 centésimas de las vencedoras.

De las 14 medallas obtenidas por la delegación española en este Campeonato del Mundo de Vejen, nueve tienen acento galego. De estas, seis han sido conseguidas por palistas arousanos. Las dos primeras medallas cayeron el jueves, en el C-1 femenino juvenil, con el triunfo de Nerea Novo (Náutico de Pontecesures) y Tono Campos en la Short Race. El viernes, el C-1 sub 23 traería el oro de Jaime Duro y el bronce de Diego Piñeiro, ambos del Escuela de Piragüismo Cidade de Pontevedra. El sábado Tono Campos se alzaría con su segundo oro en la prueba del C-1, donde el tudense Manuel Garrido se llevó el bronce. A estas seis se unen las tres conseguidas ayer.