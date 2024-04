Rubiales llegará a España esta mañana tras adelantar su vuelo

El expresidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), Luis Rubiales, ha adelantado su regreso a España y tiene previsto aterrizar esta mañana en el aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas, donde podría ser detenido a su llegada por la causa sobre contratos presuntamente irregulares en la entidad, han informado a EFE fuentes próximas al caso.

Rubiales, investigado por presuntos delitos de corrupción en un juzgado de Majadahonda (Madrid), tenía previsto regresar al país el próximo sábado, si bien finalmente ha decidido adelantar su vuelta a España. Las mismas fuentes han apuntado que Rubiales podría ser detenido este mismo miércoles en el aeropuerto madrileño.

Fuentes de su defensa han añadido a EFE que el regreso de Rubiales no se debe a que la magistrada le haya citado, sino a su voluntad de volver lo antes posible, y han apuntado a que todavía no tiene ninguna citación en el juzgado, de modo que esperan que no haya un arresto.

El pasado lunes la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil (UCO) registró, junto a fuerzas de seguridad de República Dominicana, el alojamiento temporal del expresidente de la Federación Española de Fútbol en este país, donde ha permanecido unos meses.

La jueza investiga contratos, posiblemente irregulares, de los últimos cinco años en la RFEF, en coincidencia con la etapa de Rubiales al frente de la entidad.