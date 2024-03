El Porriño no tiene clemencia

32. Conservas Orbe Rubensa Bm Porriño: Caro Bono (1), Alicia Campo (1), Malena Valles (5), Aitana Santomé, Aroa Fernández (1), Maider Barros (6), Sarai Samartín (1), Paulina Buforn (6), Carmen Prelchi (1), Thais Fermo (2), Carme Castro (1), Maddi Bengoetxea (5), Ayelén Rosalez (2) y Ana Palomino. 16. Elda Prestigio: Lucía García (3), María Mulet (3), Fernanda Lima, Sol Azcune, Agda Rafaela, Sofia Rivadeneira (2), Andrea Claramonte, María Rodríguez (2), Claudia Martínez (2), Aitana Pastor (2), Kassia Cesar (2), Lucía Prades y María Asunción Sánchez. Marcador cada 5 minutos: 3-1, 5-3, 7-5, 11-6, 13-8, 15-9, DESCANSO, 17-10, 20-12, 21-13, 25-14, 27-16, 32-16. Árbitros: La pareja arbitral estaba formada por Mikel Gayoso y Eder Gómez.Por parte del Conservas Orbe Rubensa Bm Porriño excluyeron a Aroa Fernández. Por otro lado, del Elda Prestigio excluyeron a Sol Azcune, Sofia Rivadeneira y Kassia César. Incidencias: Partido correspondiente a la vigésima jornada de la Liga Guerreras Iberdrola.

El Conservas Orbe Rubensa Porriño no levanta el pie. El equipo con mejores resultados junto con el líder Elche en lo que llevamos de 2024 sumó una nueva victoria ante el Elda Prestigio en un partido donde demostraron su brillante estado de forma. La victoria estaba dentro de la esperado teniendo en cuenta la diferencia existente entre ambos equipos, pero lo que llamó la atención es la solvencia y la autoridad demostrada por el equipo de Isma Martínez pese a que no pudo contar con alguna jugadora importante como fue el caso de Casasola que tenía unas pequeñas molestias y optaron por no correr riesgos.

La victoria tiene su importancia porque ahora mismo el Porriño toma una ventaja de tres puntos sobre el Guardés a falta de cuatro partidos. Una distancia interesante teniendo en cuenta que la próxima semana hay derbi gallego en A Sangriña y que es importante conseguir la cuarta plaza al menos porque concede ventaja de cancha (jugar la vuelta en casa) en la eliminatoria de cuartos de final. Eso puede ser determinante en una competición tan igualada como ésta.

El partido de ayer no tuvo mucha historia. Con la fluidez como base de todo, el equipo Porriñés no tardó en abrir brecha en el marcador gracias a su buen nivel en ataque (con una actuación muy coral de sus principales jugadoras) y sobrte todo por el alto nivel en defensa (nueve goles encajaron en el primer tiempo, siete en el segundo). El Porriño no levantó el pie pese a la situación que disfrutaban. Señal de que ahora mismo sienten que el viento sopla a favor y no quieren desaprovecharlo.