El viaje de vuelta de Ana Peleteiro

Ana Peleteiro disfruta del foco y de la responsabilidad. No le asusta sentir tantas miradas puestas permanente en ella. Se comporta y actúa como una de las grandes estrellas del atletismo español y asume con naturalidad la exigencia que la acompañan desde hace tiempo. La de Ribeira –único representante del atletismo gallego en al cita después de la absurda exclusión de Belén Toimil y la no selección de Adrián Ben– regresa en Glasgow a una gran competición, algo que no sucede desde que en 2021 lograse en Tokyo el bronce olímpico. Después de aquella conquista la gallega tomó la decisión de ser madre y a Lúa, la niña que comparte con el también triplista Benjamín Campaoré, dedicó su vida. Catorce meses después del nacimiento de la pequeña Ana Peleteiro está de nuevo en disposición de pelear en una gran competición con un puñado de atletas que serán sus rivales dentro de unos meses en los Juegos de París.

Aspecto del Emirates Arena donde se disputa la competición desde hoy. / AP

El proceso no ha sido sencillo. Ana Peleteiro ha tenido que pasar por ese exigente tramo de recuperación del embarazo, del parto y de los primeros meses de vida de Lúa. Ella, decidida a darle visibilidad a casi todo, a tocar temas relacionados con la maternidad que para muchos son tabú y a hacer un uso intenso de las redes sociales (lo que también le ha generado un ejército de haters), ha tratado de transmitir ese esfuerzo y cómo se las ha compuesto para compatibilizar su papel de madre con la tarea de recuperar su mejor versión en la pista. Finalmente lo ha conseguido. La discípula de Iván Pedroso aparece en Glasgow, el escenario en el que hace ya cinco años consiguió su única medalla de oro en un Europeo en pista cubierta, con más que sólidas opciones de volver a subir al podio. Su temporada a cubierto ha sido notable y cada día de competición ha ido estirando sus registros hasta llegar a los 14,32 metros que logró en el Campeonato de España disputado en Ourense aunque en esa cita estuvo a nada de ir mucho más lejos y garantizar su presencia en los Juegos de París (está a ocho centímetros de la mínima de World Athletics y que seguramente caiga este fin de semana). Con la marca lograda ante su animosa parroquia en Expourense la gallega llega con la quinta mejor marca de las participantes. Solo la cubana Leyanis Pérez (14,86) parece estar lejos del resto si es capaz de moverse en sus marcas. Ausente la intocable Yulimar Rojas que se toma con calma el año pensando en un posible doblete en los Juegos (salto de longitud y triple), la cubana es la gran favorita. Tras ella aparecen Thea Lafond (14,60 esta temporada), las americanas Orji (14,50) y Moore (14.43), Peleteiro con su 14,32 de este año (14,87 es su mejor marca de siempre) y la cubana Povea (14,27). Ahí estará la guerra por subirse al podio. Peletero busca el podio mundial en pista cubierta, que fue capaz de lograr en 2018 para lo que necesitará mejorar de forma importante su mejor marca de la temporada. Pero no es algo que le preocupe. Llega con la carga de moral por las nubes y sin esconderse: “El objetivo es el podio” proclama sin pestañear. Se lo exige a sí misma convencida de que ese es el mejor camino. Su cita es el domingo a las 10:30 horas de la mañana.

En Peleteiro empieza y acaba la representación gallega en este Mundial en pisra cubierta. Adrián Ben, ese seguro de vida del atletismo español que ha sido capaz de ganar el Europeo de hace un año. ser cuarto en el Mundial al aire libre y finalista en los Juegos, fue víctima del elevado nivel que España tiene en esta distancia. Con la mínima en el bolsillo las dos plazas se repartieron en el Campeonato de España de Ourense donde el lucense fue tercero, a solo dos centésimas de Attaoui. La Federación llevó esa regla al extremo y pese al extraordinario rendimiento que siempre ofrece Adrián Ben en la alta competición le dejaron fuera de la lista para este Mundial en Glasgow.

Belén Toimil también verá la competición por la tele. Su caso es más sangrante porque estaba clasificada en base al ranking mundial pero no cumplió con la marca “de excelencia” que había fijado la Federación Española. Y no hubo perdón para ella. Difícil de entender porque la de Mugardos ha ido evolucionando con el pase de la competición y va a ver en Glasgow a lanzadoras que este año han logrado peor registro que ella. El Mundial además le daría experiencia y puntos para el ranking que tal vez necesite en un futuro próximo. Lo dicho, la Federación frenando a sus propios atletas. Injustificable.