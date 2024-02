El Villalonga aproa hacia Tercera

El Villalonga goleó ayer al colista en un encuentro que no tuvo mucha historia, más allá de significar que los celestes dan un pasito más hacia la Tercera División. El equipo de Luciano no se relajó en absoluto pese a enfrentarse al último clasificado, sino que, desde el primer minuto, impuso un ritmo de juego alto. Esa decisión acabaría premiándoles en el minuto 13, con el primer tanto de Juan Barbeito. El tanto permitió a los celestes controlar de forma cómoda el encuentro ante un Alertanavia que no era capaz de crear peligro en el área rival y que, antes de irse a vestuarios, recibiría un segundo golpe, en edsta ocasión de marcos Blanco.

En el regreso de vestuarios, el encuentro se volvió un poco loco, pero en ese descontrol, el Villalonga continuó encontrando la meta contraria y siguió sumando goles por mediación de Juan Barbeito, Marcos Blanco y Monchito. El técnico local aprovechó para dar minutos a los menos habituales, llegando a debutar con el primer equipo el juvenil Mateo. La buena racha del Villalonga le convierte en el primer aspirante a poder certificar el ascenso a Tercera División.