El delantero gallego Borja Iglesias jugará lo que resta de temporada en el Bayer Leverkusen, equipo entrenado por Xabi Alonso y actual líder de la Bundesliga con siete puntos de ventaja sobre el Bayern de Múnich que tiene un partido menos disputado.

El Betis y el conjunto alemán cerraron ayer el acuerdo para el préstamo del delantero, a quien aún le resta un año de contraro con el conjunto sevillano. El Bayer Leverkusen tendrá una opción de compra de ocho millones que podrán hacer efectiva a final de la presente temporada.

De todos modos, la salida del delantero gallego aún no ha sido anunciada porque en el acuerdo entre los dos clubes se ha puntualizado que Borja Iglesias seguirá en el Betis mientras el club verdiblanco no encuentra a su recambio en el actual mercado. Por lo tanto no es descartable que incluso esté a disposición de Pellegrini en el partido de este fin de semana. En el entorno del Betis circulan diferentes nombres como RDT o Chimmy Avila como posibles reemplazos de urgencia en este mercado. Pero lo que es seguro es que el delantero santiagués dejará de inmediato el Betis y se unirá a un equipo que ahora mismo está vivo en las tres competiciones: es líder en la Bundesliga, está clasificadado para semifinales de la Copa alemana y se ha clasificado con brillantez en la Europa League como líder de su grupo. Xabi Alonso tendrá en el punta gallego una alternativa más para su línea de ataque.