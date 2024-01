La Supercopa de España vivirá su 40ª edición del 10 al 14 de enero con el Real Madrid - Atlético (miércoles, 10: 20 horas) y el FC Barcelona - Osasuna (jueves, 11: 20 horas) como semifinales. Un torneo que ha ido evolucionando desde el partido único o la adjudicación automática al ganador del título de Liga y Copa al actual formato de 'final four' que se estableció en la edición 2019/2020, la primera que se jugó en Arabia Saudí.

La Supercopa de España como tal se remonta a 1982 y nació a iniciativa de Josep Luis Núñez, presidente del FC Barcelona desde 1978 hasta el 2000. Su idea era recuperar la antigua Copa Eva Duarte, una competición que enfrentaba a los campeones de Liga y Copa. No se disputaba desde los años 50. De acuerdo al Centro de Investigaciones de Historia y Estadística del Fútbol Español (CIHEFE), el torneo, que tomaba su nombre de la primera dama argentina Eva Perón, constituyó la primer 'supercopa' oficial.

Los diferentes formatos de la Supercopa

Este torneo se jugaba en una final a partido único en un estadio neutral. Si un conjunto ganaba la Liga y la Copa en la misma temporada, se adjudicaba automáticamente el trofeo. Su predecesor fue la Copa de Oro Argentina, trofeo organizado en la temporada 1945/1946 por la Federación Catalana de Fútbol, pero que no contó con reconocimiento oficial.

Con anterioridad, en 1940, existió la Copa de Campeones que enfrentó al Athletic Aviación Club, nombre previo del Atlético de Madrid -ganador de Liga- y al Real Club Deportivo Español, en calidad de ganador de la Copa. Sin embargo, este encuentro se disputó al margen de la RFEF. Desde la edición de 1982/1983, que se llevó la Real Sociedad, el sistema que se fijó fue a doble partido.

Entre 1986 y 1988 no se jugó este torneo, porque el Real Madrid y el Real Zaragoza no se pusieron de acuerdo para fijar una fecha. Para evtar estos problemas, la Federación acordó que la disputa del torneo fuera entre el final de la pretemporada y el inicio de la Liga, como sucedía hasta el establecimiento de la 'final four' en Arabia Saudí. En 1996 se revocó la adjudicación del título automático al ganador del doblete de Copa y Liga, una fórmula de la que se vieron beneficiados el Athletic Club y el Real Madrid en 1984 y 1989.

De la frustrada Supercopa de China a Marruecos

La idea de la exportación de la Supercopa no nació con la mediación de Kosmos, empresa de Gerard Piqué, y la Federación presidida por Luis Rubiales. En junio de 2012 se comunicaba un acuerdo por el que el torneo se iba a disputar a partir de 2013 en el Estadio Nacional de Pekín. Eran años en los que China pujaba, a través de la compra de jugadores veteranos, por ser un polo de desarrollo del fútbol mundial. Aquel proyecto naufragó y tampoco consiguió llevar a la selección del gigante asiático a ser una referencia.

Tampoco llegó a buen puerto la Supercopa de España en China, que iba a celebrarse merced a un acuerdo de siete años con la empresa United Vansen International Sport. El pacto estaba cifrado en 30 millones de euros, diez menos de la cantidad por temporada firmada en el contrato vigente de la RFEF con Arabia Saudí que se renovó en 2021 (se habían suscrito tres años inicialmente) hasta 2029.

El Real Madrid y el FC Barcelona (presidido por Sandro Rosell) vetaron el acuerdo de la Federación con China criticando la distancia del viaje y que sus seguidores no podrían presenciar el partido. Asimismo mostraron su disconformidad en el reparto económico que proporcionaba esa Supercopa. La cita terminó viajando al extranjero por primera vez en 2018, cuando el estadio Ibn Battouta de Tánger (Marruecos) acogió la final a partido único en la que el FC Barcelona se proclamó campeón ante el Sevilla.

Los estadios de la Supercopa en Arabia Saudí

Por primera vez se eliminaba el sistema de ida y vuelta, una decisión adoptada por la entidad que ya presidía Luis Rubiales. En noviembre de 2019, el exdirigente federativo anunció el acuerdo con Arabia Saudí. Así, la Supercopa 2020 ya tuvo lugar en enero de 2020 en Yeda con formato de 'final four'. El Real Madrid conquistó la competición después de imponerse al Atlético en la final. Tanto los blancos como el FC Barcelona, que no pasó de semifinales, recibieron 6,8 millones de euros cada uno.

Por su parte, los 'colchoneros' se embolsaron cuatro millones y el Valencia 2,5 millones. El reparto fue criticado por la entidad che. Las cantidades, según la RFEF, estaban basadas en el palmarés histórico de los clubes y no en los resultados deportivos de la temporada anterior. El ganador del título, el Real Madrid, participó en el torneo como tercer clasificado de la campaña 2018/2019. En la actualidad el criterio que se sigue es el de incluir al campeón y subcampeón de Liga y al campeón y subcampeón de la Copa del Rey.

La Supercopa de España 2020 que conquistó el Real Madrid se llevó a cabo en el estadio King Abdullah Sports City de Yeda. La de 2021, debido al covid y pese al convenio firmado por la RFEF con Arabia Saudí, se disputó en Andalucía. La ganó el Athletic Club. Tanto la Supercopa de España 2022, ganada por el Real Madrid, como la Supercopa de España 2023, conquistada por el FC Barcelona, tuvieron lugar el Estadio Internacional Rey Fahd de Riad.

La Supercopa de España 2024 se jugará en el estadio Al-Awwal Park de Riad, ubicado dentro del campus de la Universidad Rey Saúd. Un recinto deportivo multiusos con capacidad para 25.000 espectadores que albergará las dos semifinales y la gran final el domingo 14 de enero (20:00 horas).

Crítcas por 'sportswashing' y defensa de la Federación

El traslado del torneo a Arabia Saudí suscitó críticas desde el anuncio, sobre todo por la situación de los Derechos Humanos en el país. Sin embargo, a pesar de la salida de Luis Rubiales de la RFEF por el beso no consentido a Jenni Hermoso, el contrato se ha mantenido.

Desde el ente federativo se ha defendido la decisión alegando que uno de los grandes beneficiados del convenio de la Supercopa es el fútbol modesto. "De la edición de 2022 nació una partida excepcional para el fútbol modesto de 12 millones de euros que sirvió para paliar las consecuencias de la gestión de los clubes participantes en el primer año de Primera RFEF", explicaron los organizadores.

Además de las críticas dirigidas al escenario de la Supercopa, se han planteado otras problemáticas como que los partidos se retransmitan en exclusiva por Movistar +, cuando antes la señal era en abierto, algo que sucede en otros países del mundo. Aquí la Federación también ha sacado pecho, asegurando que el torneo tiene ahora audiencia potencial en 150 países. Su ubicación anterior, en el verano, casi como un torneo de pretemporada, le restaba la trascendencia en el calendario que tiene ahora.

Sirva de ejemplo el 1-3 de la pasada edición que se adjudicó el Barça y que supuso un cambio de tendencia en el equipo de Xavi, algo que pretenderá también en 2024. Además, por la entidad de los contendientes, la Supercopa ha regalado grandes momentos. Desde la elástica de Ronaldo en 1996 hasta la remontada del Real Madrid por 4-2 ante el Valencia en 2008. El triunfo en la pandemia del Athletic ante los azulgranas en la prórroga. O el pleno de tres triunfos en tres ediciones del Deportivo, al que espera emular Osasuna a partir del día 10.