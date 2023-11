El Rápido urge una solución inmediata a la clausura del Baltasar Pujales. El club boucense ha reubicado a sus 40 equipos durante las dos próximas semanas para entrenamientos y partidos. Un remedio puntual, que no puede prolongarse. Los aurinegros esperan que el Concello les aclare hoy o mañana qué obras acometerá para garantizar la seguridad de la instalación y cuánto durarán. Esos datos determinarán los próximos pasos. Así se certificó ayer en la multitudinaria asamblea informativa que la directiva organizó con las familias de sus canteranos.

La oscilación violenta de una torreta de iluminación del Pujales, el pasado fin de semana, ha provocado fortuitamente el estallido de una situación larvada desde 2019. Los bomberos solucionaron ese problema puntual pero también se percataron de las graves filtraciones de agua en la grada. Su informe provocó la visita el lunes de un arquitecto municipal, que decretó el cierre.

Aunque el Rápido todavía no ha recibido el informe oficial, el propio club lleva cuatro años remitiendo correos con soporte fotográfico en los que retrata las inundaciones de las dependencias inferiores (oficinas, vestuarios) y los agujeros de la cubierta. Es este último defecto el que ha precipitado el cese de actividad. La corrosión de partes de la chapa, a juicio del arquitecto, provoca riesgo de desprendimiento.

Abel Caballero se comprometió a ejecutar una reforma integral de la grada en la presentación de la temporada 22-23. Y al Rápido le consta que existe ese proyecto, pero todavía no se ha iniciado el proceso de licitación. Será la solución definitiva. Pero el club necesita un alivio inmediato que permita la reapertura al menos del campo, aunque no haya vestuarios o se empleen portátiles. Desde el Concello también apuntan a obras rápidas que se centren en garantizar seguridad de los usuarios. Pero ayer aún no se había concretado en qué consistirán y sus fechas.

Esta es la situación que ayer expusieron el presidente del Rápido, Alfonso Caneiro; el vicepresidente, Rafa Caro; y el directivo Roberto Barcia. Los tres quisieron dar explicaciones a las familias de sus canteranos. El Rápido posee 40 equipos, con 500 niños y niñas. La asistencia a la asamblea fue masiva. Prevista en principio en el Liceo de Bouzas, se trasladó al salón de actos del Círculo de Empresarios para disponer de un mayor aforo. El local, pese a todo, se abarrotó con más de 300 personas en asientos, pasillos e incluso el vestíbulo.

“Queremos que estéis tranquilos”, pidió Caneiro, que certificó: “Vamos a priorizar a la cantera. Hemos exiliado al primer equipo a Cangas para que los juveniles puedan jugar en el Federativo de Coia”. De hecho, el Rápido debería recibir al Celta C Gran Peña en O Morrazo este domingo a las 19:00, pero se han encontrado con un problema de luz en el campo cangués. Caneiro se planteaba pedir el aplazamiento. En la Federación Gallega ayer aparecía programado el partido en el Federativo, el domingo a las 16:00.

No se han aplazado los partidos de los otros 39 equipos. La Federación Gallega no lo ha considerado posible. Y los coordinadores del club han trabajado con denuedo en las últimas horas para capear lo urgente. Distribuirán durante dos semanas a las escuadras por Beade, Montecastelo, Apóstol y Federativo. Con menos horas de entrenamiento e intempestivas, en algún caso. “El club os pide que aguantéis un poco la incomodidad”, rogó Caro.

La asamblea se celebró ciertamente en un clima sereno, aunque crítico con lo que se entiende como dejadez del Concello. Pero se admite una tregua hasta que los gestores municipales descubran su hoja de ruta. Caneiro advierte que la recolocación en otros campos, cuyo alquiler deben sufragar, no se puede prorrogar. “Económicamente es un problema terrible. Y perdemos cantina y taquilla”.

“Vamos a dar un margen de confianza. En función de eso, veremos qué decisiones tomamos”, estableció Caro. “Trabajamos en la línea de tener una respuesta inmediata del Ayuntamiento, que no tenemos a día de hoy. Queremos pensar que por lo que es el Rápido, lo que mueve a nivel de masa social, el Concello hará frente a las obras que tiene que hacer”.

Roberto Barcia había estado por la mañana con arquitectos municipales. No le han aclarado plazos: “Depende de la meteorología y de la maquinaria”. El dirigente se manifiesta “optimista”. Añade: “Creo que en quince días se podrá entrenar y jugar en el Pujales. Si no, no hay viabilidad. Pero ellos (en el Concello) están también presionados”.