El Alondras abrió la temporada en A Laracha, y lo hizo sumando un punto que se antoja justo ya que fue un partido muy disputado. Los de Cangas tuvieron que frenar el entusiasmo del equipo local en su debut ante su afición y lo hicieron con cierta solvencia.

El partido no pudo empezar de forma más intensa. Los rojiblancos salieron dormidos al césped de Porta Santa y a los dos minutos ya habían encajado gol. El jugador local Dani Fernández batía a un sorprendido Esteban. Sin embargo, tardaron poco en reaccionar los ayer visitantes porque Rial empató cuatro minutos después.

Tras el descanso los dos equipos no quisieron sorpresas y saltaron al césped más precavidos. Los primeros minutos fueron de tanteo porque no querían encajar gol. Con el paso de los minutos pareció que el Alondras daba un paso al frente pero a los Cangas les faltó un punto de ambición para irse con todo sobre la portería de Manu Vázquez. Con el equipo local algo más cansado por el esfuerzo realizado en la primera parte el Alondras pisó más el área contraria pero no pudo adelantarse en el marcador. En los últimos minutos pareció que los dos equipos daban por bueno el punto y ya no se movió el marcador.