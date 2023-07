Ocho medallas y siete puestos de finalista fue el balance gallego en el Campeonato de España Sub-20 celebrado en Soria y donde se lució el futuro del atletismo gallego.

Por parte viguesa los resultados más sobresalientes fue el título de campeón de España del céltico Pedro Vázquez que se impuso en los 3.000 metros con un registro de 8:32.71; y la plata de Carlota Salgado en héptatlon ttras lograr 4.921 puntos que le permitieron repetir la plata del año pasado en la categoría sub18. La cosecha de los vigueses pudo ser aún mejor pero una de las principales bazas era Ainhoa Reparaz que no pudo participar en la final de 100 metros pese a ser una de las favoritas. Después de una temporada con algún problema físico, en la semifinal sintió una pequeña molestia en el tobillo (donde fue tercera) y ella y su entrenador, Oscar Fernández, decidieron que lo mejor era no tomar riesgos y no participar en la última carrera para evitar riesgos innecesarios.

Por lo demás uno de los títulos llegó de la mano de la internacional Blanca Pereira del Ourense Atletismo, que demostró su superioridad en el círculo de martillos al imponerse con 54,94 m. y aventajando por más de cuatro metros a la segunda clasificada.

En las carreras, la gimnástica de Ponteveda Isabel Caeiro mostró una excelente actuación en los 3.000 vallas, demostrando que es la dominadora indiscutible de la distancia en su categoría tras mejorar con creces su cuarta posición el año pasado. Lucía Sánchez del Valle de Lucía, que ya había conseguido el bronce el año pasado, suma y continúa con su importante progresión confirmando los pronósticos, y logrando el campeonato de España de heptatlón con una puntuación total de 5.022 puntos. Para finalizar en el decatlón masculino, el atleta de Mazí Xoel Otero, en continua e importante progresión, logró la medalla de bronce con una puntuación total de 6.110 puntos.

Xiana Lago, del Ría de Ferrol, que participó en disco y peso, logró una medalla de bronce en esta última categoría con 13,18 m, que estuvo a punto de repetir en disco, donde finalmente acabó cuarta con 39,17 m. Mismo metal en las 110 vallas para David Vicente de Playas de Castellón que consigue un justo premio a su excelente año mejorando con creces su MMT de 14,71 a 14,05.