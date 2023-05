El Mecalia Atlético Guardés, anunció las incorporaciones de la primera línea Itziar Martínez y la extremo izquierdo Ania Ramos para la temporada 2023-24.

Teniendo en cuenta exitosos precedentes como los de María Sancha, Pauli Fernández o Elena Amores, el Mecalia Atlético Guardés vuelve a apostar por incorporar talento desde la segunda categoría del balonmano español. Ania Ramos es una extremo izquierda de 22 años, que procede del Rodríguez Cleba de León. Allí llegó en 2019 procedente desde el Fuentes Carrionas palentino junto a, precisamente, María Sancha. Ambas son de la misma comarca, la Montaña Palentina -Ramos de Velilla del Río Carrión y Sancha de Santibáñez de la Peña- y compartieron club de formación, selecciones de base de Castilla y León y dos temporadas en el Cleba. Ahora se reencontrarán junto a la desembocadura del Miño.

La jugadora palentina viene de anotar 111 goles en la División de Honor Oro. La velocidad es su principal virtud, una cualidad muy apreciada para el modelo de contraataque que Cristina Cabeza tiene en mente. La jugadora palentina destila “ilusión y ganas por empezar esta nueva etapa” en A Guarda. “Espero poder aportar lo máximo al equipo, dando mi 100% como hago siempre”, subraya Ania Ramos, que se siente “agradecida al club” por ofrecerle la posibilidad de debutar en la Liga Guerreras Iberdrola.

Junto a Ania Ramos, el Guardés incorpora también a Itziar Martínez, una primera línea zurda, que viene de completar una gran temporada con el Bolaños, equipo manchego que finalizó en la sexta posición y donde anotó 98 goles esta temporada. Con la llegada de la nazarí, el Guardés recupera la figura de una jugadora zurda para la primera línea, algo de lo que no gozó en la recién finalizada temporada. Itziar Martínez confiesa, con mucha alegría, la satisfacción que le produce incorporarse al proyecto del Mecalia Atlético Guardés. “Cuando me llegó esta oportunidad, no dudé ni un segundo en aceptarla”, reconoce. “Es un sueño para mí poder competir al máximo nivel con un club de esta categoría y contar con una de las mejores aficiones de España”, subrayó.