No tropieza el Valinox Novás, no frena, no regala nada. Sigue disparado, estirando todo lo posible esa racha inmaculada que le tiene al frente de su grupo, con siete victorias en otros tantos partidos y ofreciendo siempre la impresión de estar claramente por encima de su rival de turno. Ayer su víctima fue el Unión Financiera, que no se resignó en ningún momento pero que fue devorado a la vuelta del descanso en siete minutos frenéticos en los que el cuadro de Samuel Trives le endosó un parcial de 6-0 que mató el partido.

Hasta ese momento el choque había sido algo extraño, con parciales caprichosos de 3-0 o de 0-3 según el momento. En el Novás se alternaban los momentos de claridad (como en el arranque del partido) con otros en los que se sucedían los errores en la circulación, las faltas en ataque o las intervenciones de la notable portería del Unión Financiera. El partido llegó al descanso con ese 15-14 que dejaba demasiadas cosas en el aire. Pero fue presentarse para jugar el segundo tiempo y una tormenta cayó sobre la pista en forma de aluvión de juego. El Novás jugó siete minutos perfectos que atormentaron a los asturianos. Su entrenador solicitó en seis minutos sus dos tiempos muertos porque aquello esa una masacre. En ese tiempo paró Lloria, defendieron con intensidad y anticipación, corrieron en cuanto pudieron y soltaron el brazo en los ataques estáticos con especial mención para el serbio Dusan Trifkovic que anotó la friolera de diez goles y fue un martillo pilón. De repente el partido quedó resuelto con el 21-14 en el marcador, una distancia que pese a los vaivenes del partido se mantuvo durante mucho tiempo (27-20 a falta de diez minutos). Pero el Unión Financiera se resistió a entregar el partido antes de tiempo y a la desesperada, con una defensa presionante en toda la pista, lograron provocar errores en el Valinox Novas y situarse a dos goles de diferencia con dos minutos por jugar (29-27). Pero precisamente Trifkovic se encargó de sentenciar el choque con su décimo tanto. Otra más en la saca del equipo de Trives, otro paso más cerca del objetivo. Ficha técnica Valinox Novás: Lloria, Alejandro Dorado (1), Yago Santomé (1), Iago Flores (1), Pedro Aymerich (2), Dacosta, Germán Hermida (3), José Leiras (2), Andrés Sánchez (3), Miguel Trigo, Manu Martínez (3), Héctor Gil, Dusan Trifkovic (10), Pablo Castro, Oriol Teixidor (5), Yasir. Unión Financiera: Wermbter, Raúl Blanco (1), Echevarría (1), Del Rincón (8), Parovinchak (5), Huerta (1), Queiroz (1), Matías, Revuelta, Sarasola (4), Vinicius (1) Rozada (4), Ortega (1), Jayro Pérez, Hechevaría (1). Marcador cada cinco minutos: 3-1, 5-4, 8-7, 9-10, 11-11, 15-14, descanso, 19-14, 21-16, 22-19, 27-21, 28-24, 31-28. Árbitro: Roland Sánchez y Josep Millan. Excluyeron a Aymerich, Trigo y Teixidor del Novás y a Blanco por el Unión Financiera. Incidencias: Partido disputado en el pabellón de O Rosal. Lleno.