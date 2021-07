Una categoría en el limbo

El 27 de junio debería haber finalizado la temporada en Preferente Sur. Una campaña extraña, corta, fugaz, que se jugó sobre todo por la necesidad de encontrar qué equipos ocuparían las plazas en Tercera Federación. No había descensos y el interés estaba en saber qué clubes lograban el pasaporte para la categoría superior. Pero todo quedó en suspenso el 26 de junio cuando la Federación Gallega anunció la suspensión de la última jornada. Un jugador del Areas había dado positivo y eso obligó a poner en cuarentena a sus compañeros de club. El club de Ponteareas jugaba contra el Arnoia, uno de los equipos implicados en la pelea por el ascenso, y eso obligó a suspender los otros dos partidos para no afectar al resto de aspirantes al ascenso: Villalonga-Barbadás y Juvenil-Gran Peña. De los seis equipos solo el Areas no se jugaba nada. Los otros cinco tenían posibilidades de ascender a Tercera División.

Pasó el periodo de cuarentena y lejos de mejorar, la situación empezó a complicarse. Aparecieron casos de COVID en el Gran Peña, en el Arnoia y, lo que es peor, se multiplicaron en el Areas. La cosa no quedó ahí. Llegó la actual explosión de casos y eso ha dejado a la mayoría de equipos en una situación delicada: sin poder entrenar, con gente aislada en sus casos, otros pendientes de llamadas del Sergas, un escenario que hace muy difícil creer que se va a poder jugar.

La Federación Gallega, decidida a finalizar la competición, siguió estirando el tiempo de espera pese a que ya se había rebasado el 30 de junio, fecha en la que se supone que la temporada debía haber concluido. El organismo prolongó el periodo de vigencia de las licencias de los jugadores y de la mutualidad para cubrirse ante posibles lesiones de los futbolistas que han seguido entrenando.

Jornanda aplazada: ⚬ Atlético Arnoia - CD Cultural Areas: Aplazado ⚬ SD Juvenil de Ponteareas - Gran Peña FC: Aplazado ⚬ Villalonga FC - UD Barbadás: Aplazado

La situación a 16 de julio no ha cambiado en gran medida. No hay perspectiva de que esa última jornada se pueda disputar en poco tiempo y los clubes se impacientan porque este retraso va a condicionar su planificación e incluso existen muchas dudas de que algunos de sus jugadores puedan disputar esa hipotética última jornada porque ya se han comprometido con otros clubes de cara a la próxima temporada. Es más, existe la opción de que alguno incluso tuviese que incorporarse a su nuevo destino por el comienzo de la pretemporada antes de que se cierre el anterior ejercicio. Un galimatías organizativo de mucho cuidado.

En medio de esa situación hay algún club que, ante la perspectiva de que el desenlace se siga retrasando, ha pedido ya que se encuentre una solución a la temporada sin necesidad de disputar esa última jornada. El Juvenil de Ponteareas –que ha impugnado la decisión de prolongar más allá del 30 de junio la temporada– es uno de los más claros en este sentido. Este club sí ha reclamado una solución y recuerda que las bases de competición de la actual temporada ya ha incorporado mecanismos para solucionar esta clase de situaciones tan inesperadas como complejas. Otros clubes en cambio apuestan por esperar y que se juegue cuando sea. El problema, uno de ellos, es que ya está abierto el plazo de inscripción de los equipos para la próxima temporada, lo que añade más inquietud a los clubes que no solo piensan en cómo acabar está temporada sino en cómo afrontan la siguiente.