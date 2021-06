Suiza despertó ayer con resaca tras la celebración de su “victoria para la eternidad”, como tituló el Neue Zürcher Zeitung. El país helvético se echó a la calle para festejar su clasificación histórica para los cuartos de final de la Eurocopa tras derrotar a Francia. Nadie recuerda ya el error en el lanzamiento de un penalti de Ricardo Rodríguez. El triunfo heroico solapó un fallo que dio vida a la vigente campeona mundial. Pero finalmente, el hijo de un emigrante gallego de Crecente evitó un “linchamiento” en las redes sociales gracias a la “hazaña de la Nati”, como se destacaba en la portada Le Temps. Ahora, el lateral zurdo del Torino prepara su cuarto duelo ante España (viernes a las 18 hora en San Petersburgo), a la que ya le marcó un gol, como también hizo ante el Real Madrid en la Champions cuando jugaba en el Wolfsburgo. Entonces superó a Keylor Navas desde el punto de penalti con un lanzamiento a la derecha. Esa jugada no la olvidó Benzema, quien el lunes avisó a su compañero Hugo Lloris por dónde podía ejecutar la pena máxima el suizo. El portero del Tottenham adivinó el tiro y permitió que el delantero del Real Madrid volteara después el marcador a favor de los franceses, que acabaron cayendo en los penaltis tras la prórroga.

Ricardo Rodríguez, uno de los fijos en el once del seleccionador Vladimir Petkovic, no pasa por el mejor momento de su carrera cuando está a punto de cumplir 29 años. De hecho, la prensa suiza cuestiona la titularidad de un jugador que vio frenada su carrera deportiva tras su salto a la Liga italiana: primero en el Milan, que pagó 15 millones de euros, y después en el Torino, que desmbolsó casi 2 millones. En el ‘Toro’ disputó 18 partidos este curso. Desde enero, apenas participó en seis compromisos de Liga.

Después de su error en el histórico triunfo ante Francia, Ricardo Rodríguez, de padre gallego de Crecente y madre chilena de Viña del Mar y con familia residente en Vigo, ya piensa en la cita contra España, a la que se ha enfrentado en tres ocasiones y con un balance de dos empates y una derrota. Ambas selecciones coincidieron en el grupo de la Liga de las Naciones.

Como recordaba hace un lustro su padre en este periódico, Ricardo Rodríguez tiene un sueño: “Jugar en España. Le encantaría jugar en un futuro en un equipo español. A mí me encantaría que fuera en el Celta, pero no me consta que ellos tengan interés”, señalaba entonces José Manuel Rodríguez, un gallego que en los ochenta emigró a Zurich. Su hijo Ricardo parece decidido a cambiar de aires. . “Seguro que quiero jugar más la próxima temporada”, apuntó el lateral izquierdo de Suiza tras la mala experiencia con Davide Nicola, que desde que llegó en enero al Torino apenas contó con este vástago de un celtista.