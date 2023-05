La música experimental gallega y suiza de Superorganismus late en el Sinsal

Luz González es una joven música viguesa, del barrio de Teis, que desde hace 20 años vive en Berna, Suiza, donde completó sus estudios musicales superiores. Allí, ha formado el grupo Superorganismus, que hoy actúa en el Sinsal Primavera con su música experimental.

Luz ha ensamblado sus sonidos electrónicos con la banda Tramontana en la que también encontramos a otra galllega, la lucense Aurora Pajón. La flauta de esta última, reclama su espacio con el arpa de Mathilde Bernard y la viola de Alejandra Martín.

El concierto abrirá la jornada de hoy –la última de este programa primaveral de Sinsal– a las 20.30 horas en el MARCO de Vigo. Tras ellas, actuará Ivankovà, también en el museo, y Ana Lua Caiano, esta última en la Sala Radar y a las once de la noche.

González, que estudió Arte Sonoro y Composición en Berna donde ahora realiza un máster, coincidió en la Escuela Superior de Artes de la ciudad suiza con sus compañeras.

Reconoce que le gustaría trabajar más en Galicia por lo que se muestra contenta de que Sinsal le haya brindado la oportunidad.

El espectáculo de Superorganismus ofrecer un concierto de música experimental en el que hasta las caricias a los instrumentos se convertirán en música.

Cuando se le pregunta a Luz González sobre su giro de la música clásica a la experimental, esta responde que “lo que me interesa es la creatividad en la música y la expresividad. Hay mucho potencial en la música que se sale de lo clásico. Además es algo nuevo, son campos que aún no están formalizados por lo que hay mucha libertad y eso me interesa”.

El nombre del grupo, Superorganismus, esconde una declaración de intenciones. “Nos basamos en los organismos como elemento biológico. Queríamos hacer una composición cooperativa en la que cada una aportase algo para al final crear un superorganismo, un ser que viviese por sí mismo y que fuese capaz de hacer cosas que nosotras individualmente no pudiéramos”, resume la artista gallega.

“Nos hemos inspirado en la naturaleza, otras especies y en la cooperación”, añade una joven que confía en que “se abran más puertas y oportunidades” para mostrar su trabajo aquí.

En cuanto al repertorio de esta noche, aclara que todo lo que sonará será repertorio propio realizado por ellas. Será música electroacústica que combina elementos de la música electrónica con instrumentos clásicos de cada una.

También enfatiza que no habrá canciones sino un set tocado de continuo. “Son 45 minutos de música espectral, con mucha textura, hay gente que dice que es relajante”, añade la creadora viguesa.

En cuanto a las caricias de instrumentos, puntualiza que son “técnicas extendidas”, maneras de tocarlos que van más allá de lo que se hace en la música clásica hasta el siglo XX.

En cuanto al abordaje o no del noise (ruido), señala que “creo que sí lo bordeamos. Para mí, el noise es un punto de inspiración muy grande”.

González confía en publicar su disco en solitario el próximo mes de abril sin que haya previsión inmediata de disco con Superorganismus, colaboración que se está enfocando solo al directo de momento.