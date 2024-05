El alumnado de “A Cancela” aprende la eficacia de la buena comunicación

Durante la X Semana Gastrocultural de la EFA A Cancela, la presidenta, M.ª del Carmen Gil, y el alcalde de As Neves J.Manuel Alfonso, coincidieron en destacar la importancia de tener no solo aptitudes, también actitud para afrontar los trabajos y los retos de la vida. Según María del Carmen Gil, “practicar la excelencia como motor de nuestra vida no solo ayuda a alcanzar objetivos laborales y personales, también forma una sociedad mejor y con esta intención trabaja este centro educativo que desde el año 1974 forma y educa alumnado desde lo rural”.