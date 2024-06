Terelu, furiosa por las informaciones sobre sus préstamos: "No es la única persona que me debe dinero"

Kiko Hernández desvelaba hace unos días en 'Ni que fuéramos Shhh' que Terelu Campos estaba pasando un mal momento porque había una persona que le debía 50.000 euros. Tal y como contaba el colaborador de televisión, la hija de María Teresa Campos habría depositado su confianza en una persona muy cercana a ella y este le habría estafado esa cantidad de dinero.

De hecho, Kiko Matamoros, confirmaba el testimonio de su tocallo y colaborar, asegurando que lo que contaba coincidia con la información que maneja desde hace tiempo. Sin llegar a desvelar la identidad de la persona que habría recibido tal suma de dinero, sí que eliminaban nombres de la lista: "Ni se trata de nadie de su familia, ni su hermana, ni su hija, ni Gustavo"

Este sábado, Terelu ha reaparecido en 'DCorazón' y ha abordado esta polémica que no le ha hecho ninguna gracia. Algo enfadada y no muy convencida de hablar de ello, empezaba asegurando que "no tengo nada que contar", pero las preguntas de sus compañeros conseguían sus palabras.

Terelu ha asegurado que "no he prestado dinero" y que "las cosas no son" como se han contado: "Yo no he dicho que nadie me deba dinero, he dicho que no he prestado dinero. Es que me molesta hablar de esto muchísimo porque es incómodo y tal y como se ha dicho no es verdad, pido que se cuenten las cosas como son".

Eso sí, aunque no ha aclarado la información que ha salido, la hermana de Carmen Borrego le ha enviado un mensaje a Kiko Hernández: "Si un compañero se lo cuenta a otro compañero para que lo cuente, al menos que de el nombre de la persona, que es tu amigo... pero no le digas a tu compañero que lo cuente, dilo tú".

Por último, Terelu ha dejado claro que "es totalmente mentira que yo haya dejado o me hayan pedido 50.000 euros" y que la persona que se lo debe "es una persona de la que yo no he hablado nunca y no es la única persona que me debe dinero".