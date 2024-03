Mario Obrero, o poeta madrileño que fala e escribe en galego, visita o IES Auga da Laxe

Comezou a escribir aos 7 anos e con 17 convertiuse no autor máis novo engañar o Premio Loewe de poesía. Mario Obrero manifesta unha enorme sensibilidade pola diversidade lingüística do estado español, fala galego con fluidez e incorpora con versos en castelán, galego, catalán, éuscaro e asturiano nos seus versos. Os alumnos de Bacharelato do IES Auga da Laxe de Gondomar recibírono no centro este luns para coñecer de preto a súa obra e as súas inquedanzas.