El PP censura que el Concello pague un cargo de confianza para el BNG

La contratación con cargo a las arcas municipales de Redondela de una persona de confianza para el BNG –grupo que se mantiene en la oposición– ha indignado al PP que lo califican de “pago de favores” por su apoyo a la investidura de la alcaldesa socialista, Digna Rivas.

La persona contratada es Elsa Quintas, que en las pasadas elecciones concurrió como número 4 de la lista del BNG por Vigo, según aparece publicado en el Boletín Oficial da Provincia (BOP), que se suma a la nómina del Concello redondelano como persoal eventual, con una jornada parcial y con una retribución bruta anual de 16.200 euros.

Desde el PP consideran “inadmisible e intolerable” que el Concello tenga que abonar la nómina de alguien “a cambio de favores políticos” , y afirman que el nombramiento “deixa ben claro que o goberno de Rivas está a pagar unha nómina cos cartos dos cidadáns redondeláns só por conservar a cadeira de alcaldesa”.

Además también critican al BNG por “utilizar Redondela como porta xiratoria” al no lograr los cuatro concejales en Vigo en las últimas elecciones y quedar Elsa Quintas sin puesto en Vigo.

Crítica por no entrar en el gobierno

Los populares reprochan a los nacionalistas que votasen a Rivas como alcaldesa pero negándose a entrar en el gobierno después de que “eles mesmos recoñecesen a incapacidade do equipo” que forman el PSOE y AER al frente del Concello. “Renuncian a formar parte do goberno, pero esixen que os veciños de Redondela lles paguen un persoal de confianza para facer o traballo que teñen que facer os tres concelleiros do BNG na oposición”, puntualizan.

En su opinión, esto “deixa claro que Redondela non lle importa nada ao BNG, xa que non só nos puxeron a peor alcaldesa da historia como recoñecen os seus propios socios, senón que ademais a veciñanza de Redondela cos seus impostos vense na obriga de pagar un persoal de confianza do BNG para que faga o traballo de oposición que eles como concelleiros tiñan que estar facendo”.

Por último los populares señalan que “é intolerable que nestes tempos teñamos que pagar entre todos a nómina de alguén a cambio de favores políticos. E por riba, de alguén que vai na lista do BNG por Vigo. É moi difícil de entender que se poida chegar a este esperpento”.