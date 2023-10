El grupo municipal del PP de Redondela advierte de la gravedad de la situación del Servicio de Axuda no Fogar (SAF) una vez finalizado el contrato con la anterior empresa adjudicataria y sin estar publicados los pliegos de la nueva licitación. Desde la formación popular señalan que pese al deficiente servicio que estuvieron sufriendo los usuarios y a los cientos de registros con quejas presentados en el Concello, “Digna Rivas volve a incumprir a súa palabra e prorrógalle o servizo á actual empresa a pesar de todos os problemas que causou tanto a usuarios como as traballadoras do servizo”, afirma el portavoz del PP, Javier Bas.

El edil popular responsabiliza a la alcaldesa “do calvario que levan sufrindo e seguirán sufrindo os nosos maiores e dependentes” y acusa al gobierno local de ser incapaz de sacar unos pliegos a tiempo. Bas alerta de que se está poniendo en riesgo un servicio del que se benefician muchas familias de Redondela y advierte que no se puede permitir que “outra vez máis, pola nefasta xestión da alcaldesa, os veciños se vexan prexudicados, máis aínda en servizos tan importantes e tan necesarios como é o SAF”. “É indignante que teñamos que chegar a este punto, atranco tras atranco, e que agora os nosos veciños e veciñas teñan que verse nesta situación. Dende o grupo municipal levamos meses avisando da gravidade da situación e aportando solucións que rexeitaron pero dende o equipo de goberno non se fixo nada. Tiñamos unha deficiente prestación do servizo, e visto o visto, a empresa seguirá prestando ese servizo porque Rivas foi incapaz de sacar un prego e licitar o servizo a tempo. Os usuarios seguirán nunha situación de desamparo e non o imos tolerar”, indicó el portavoz popular. A esto se suma la lista de espera en Servizos Sociais, con tres meses para ser atendidos. “Nestes tempos de duros momentos económicos por mor da suba dos produtos básicos, a comida, o combustible, a electricidade, o desemprego, a suba das hipotecas, fan que este servizo especializado sexa moi necesario para moitas das familias do noso concello”, concluyó Bas.