Segunda reprobación del pleno a la alcaldesa Digna Rivas. Recibió de la mayoría de los concejales una reprimenda en el anterior mandato por su papel en Servicios Sociales y ahora, con un gobierno también en minoría tras las elecciones del 28-M, en la última sesión se aprobó una moción del PP que reprocha a la regidora su “desastrosa gestión” de los servicios de socorrismo.

El grupo municipal popular, que lidera el exalcalde Javier Bas, logró hacer valer sus 10 votos frente a los 8 que suma el bipartito PSOE-AER y la abstención de los tres del BNG, para sacar adelante esta censura formal a Rivas. La oposición puso negro sobre blanco la “ineficiencia demostrada por la alcaldesa para tener en buenas condiciones los arenales del municipio, puesto que su limpieza, vigilancia y seguridad fueron desempeñados de forma precaria”. El PP sostiene que en las playas de Redondela “el abandono y el nulo mantenimiento son una constante, los equipamientos no son adecuados” y este verano se produjo a mayores “el vergonzante episodio del despido de un trabajador del servicio de socorrismo por denunciar estas quejas”, apuntan los populares.

La reprobación salió adelante al abstenerse el BNG en ese punto de la moción del PP, mientras que en otros había votado con el bipartito. Xoán Carlos González, portavoz nacionalista, justificó su falta de apoyo al PSOE en dicho punto “porque non nos interpelaron nin buscaron unha alternativa, parece que os socialistas non estaban interesados en falar con nós do problema dos socorristas”.

González enmarcó en la normalidad del pleno su abstención, “ao igual que no debate sobre a xestión de Protección Civil, o PSOE apoiou ao PP”. Entiende el concejal del Bloque que desde la oposición, los ediles populares “van utilizar todos os instrumentos na súa man contra o goberno de Digna Rivas”.

Próxima temporada estival

La formación de Bas, a través de una nota de prensa, lamentó que la “desfeita” de los socorristas “ponga en riesgo a las familias de Redondela y a los miles de visitantes que acuden a nuestras playas, por desidia de la alcaldesa y su gobierno”. Pese al rechazo a otras medidas que planteaba en su moción, el PP “seguirá solicitando la adopción de mejoras para las próximas campañas estivales con el objetivo de reconducir los graves problemas que se produjeron este verano”.