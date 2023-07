La edil del PP de Redondela María José Barciela Barros, que concurrió en las últimas elecciones municipales como número 3 de la candidatura liderada por Javier Bas, ha presentado su renuncia al acta de concejala por “motivos personales”.

Barciela, que durante los dos mandatos de Bas como alcalde dirigió las concejalías de Parques e Xardíns y Vías e Obras, aseguró que se retiraba de la primera línea política para “descansar y atender a su familia” y subrayó que en ningún caso se debe a discrepancias con su partido: “Soy militante del PP y voy a seguir siéndolo”.

La edil popular explica que durante las elecciones estaba confiada en que conseguirían gobernar de nuevo por lo que tras la “decepción” que supuso no lograr la Alcaldía sopesó muy detenidamente su continuidad en la corporación. Tras unos días de reflexión finalmente decidió abandonar “porque no me veía con fuerzas de ejercer la labor de fiscalización del gobierno al mismo tiempo que las responsabilidades como militante visible del PP”. Por este motivo decidió “pasar página para dedicarle más atención a la familia” y se queda con la “experiencia gratificante” que supuso su paso por el Concello, sobre todo durante su etapa como responsable de Vías e Obras con la ejecución de actuaciones destacadas como el acceso a la fervenza da Feixa en Reboreda o el paseo fluvial del río Maceiras.

La renuncia de Barciela permitirá la entrada en la corporación de la número 11 de la lista del PP, Vanesa González Castro.

Enorme gratitud

Por otra parte, el presidente del PP de Redondela, Javier Bas, así como todos los integrantes del grupo municipal, lamentaron la renuncia de Barciela y expresaron su “enorme gratitud por el magnífico e impresionante trabajo” que realizó durante los doce años que formó parte de la corporación. Como referente en el movimiento vecinal, destacaron que puso en marcha la mayoría de las actuaciones realizadas en las parroquias en la última década tanto en mejoras de la red de saneamiento como en viales.