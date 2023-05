Queda mes y medio para la multitudinaria fiesta de San Xoán y la asociación cultural Lucenza-Ateneo de Nigrán acaba de solicitar oficialmente al Concello medidas extraordinarias para “unha boa xestión ambiental” de Praia América, donde se concentran el macrobotellón. La entidad reclama que los festejos se restrinjan a la gran hoguera de la playa de Panxón y se prohíban las fogatas en el resto del arenal hacia Lourido.

Se conseguiría con ello, indican, “impedir a sobrepresión sobre as zonas máis sensibles do areal e os grandes movementos de area que nel se chegan a facer por parte dalgúns participantes da festa”. En este sentido, proponen “seguir o exemplo do veciño Concello de Vigo, onde as fogueiras, por pequenas que sexan, están prohibidas en todos os areais”.

No está en los planes del gobierno municipal la prohibición. El alcalde, Juan González, asegura que la campaña #SanXoanSenLixo se ha desarrollado en los últimos años “con gran éxito, de maneira que amencimos coas praias totalmente limpas”. Lucenza reconoce el efecto positivo de la campaña, pero pide que amplíe sus objetivos y sensibilice sobre la “importancia de coidar o areal e comportarse con responsabilidade nesta xornada festiva”.