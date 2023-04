El exalcalde Bas lanza su candidatura para optar a un tercer mandato en Redondela

Doce años después de su estreno como candidato del Partido Popular, que le llevó a la Alcaldía de Redondela entre 2011 y 2019, Javier Bas Corugeira hizo ayer público el equipo que le acompañará con la aspiración de lograr un tercer mandato. En el acto de precampaña que tuvo lugar en un abarrotado Convento de Vilavella, el presidente de la Xunta y del PPdeG Alfonso Rueda animó a afiliados y simpatizantes a “ganar dependiendo de nosotros mismos, o no vamos a gobernar” frente a los “experimentos” y la “travesía por el desierto” que supuso el “pacto de perdedores” que dio el bastón de mando a la socialista Digna Rivas.

Un mandato, el que acabará el 28 de mayo, durante el cual Bas dijo que “lo único que se ha hecho, como esta plaza de Vilavella, son los proyectos redactados y financiados cuando estábamos nosotros”, y que Rivas “heredó”. Tras enumerar todas las “crisis” que ha protagonizado el gobierno local, como el “abandono inhumano” de los usuarios del SAF, Bas se preguntó “qué fue de aquella Redondela dinámica y pujante, que se frenó en seco por el pacto de perdedores de PSOE, BNG y AER”.

El actual diputado del PP en el Congreso aprovechó la ocasión para “aclarar una mentira que vais a escuchar de otros partidos en la campaña electoral: que yo renuncié a ser edil para irme a Madrid”. Javier Bas explicó que “es falso: yo volví a mi trabajo en una empresa que no me permitía compaginar política y actividad laboral, estuve cinco meses, y en noviembre de 2019, cuando se repiten las elecciones generales, Rueda me ofrece la posibilidad de representar a mis ciudadanos en el Congreso, pedí una excedencia y dije que sí”. Este periodo como diputado permitió, dijo, “que allí nunca ha sonado tanto el nombre de Redondela”.

“Con la misma ilusión que hace doce años, y orgulloso de nuestro legado”, Bas aseguró que las solicitudes que el PP hace al Gobierno y que ahora el PSOE rechaza, “serán realidades cuando yo sea alcalde y Feijóo presidente de España”.

Con ediles de su gobierno

Javier Bas presentó a los 31 integrantes de la lista para las municipales, entre titulares y suplentes. En los primeros puestos figuran compañeros de sus anteriores gobiernos municipales. De número 2 figura Ana Alonso, que fue concejala de asuntos económicos; el 3 es la exedil de Obras María José Barciela; el 4 lo ocupa Miguel Ángel Ballesteros, que fue responsable de Medio Ambiente; en el 5 figura el también exconcejal de Deportes Julio Mougán; el 7 será el exedil Jesús Crespo y en el 8, aparece como novedad, Cristina Blanco. Se da la circunstancia de que Ballesteros, Mougán y Blanco son vecinos de Chapela, por lo que el PP confía en que esta parroquia tenga una mayor representación en el gobierno local si gana las elecciones y Bas llega a la Alcaldía.

El candidato sacó pecho durante su intervención de los logros conseguidos mientras fue alcalde y alabó la labor de su grupo municipal en la oposición “contra el peor gobierno de Redondela en democracia”. Rueda auguró que a Bas “lo van a echar de menos en el Congreso” cuando vuelva a tomar el bastón de mando.