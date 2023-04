El cirujano tudense Juan Carlos García-Valdecasas Salgado, en la categoría individual, y la Radio Municipal de Tui, en la modalidad colectiva, recibieron el pasado fin de semana los premios Cidade de Tui 2023 en la gala celebrada en el teatro municipal. El alcalde, Enrique Cabaleiro, entregó sendos galardones poniendo en valor el mérito de los premiados. Con respecto al médico, indicaba que “al premiar su trayectoria también premiamos al conjunto de los profesionales sanitarios de este país, a los que tanto les debemos y a veces poco le reconocemos”. Añadía que “Juan Carlos es un claro ejemplo de esta profesionalidad y de ese sistema sanitario magnífico del que disfrutamos los españoles. Tras recibir el premio, el cirujano tudense confesaba que para él “es un honor y una gran alegría que se me concediera esta importante distinción”. Destacó que “siempre tuve a Tui como referencia, estoy muy orgulloso de haber nacido aquí”. Juan Carlos García-Valdecasas recordó la casa familiar de la calle Canicouva, los veranos en Tui, y cómo siempre que puede aprovecha para venir a la ciudad y enseñarla. Aseguraba que después de 44 años de ejercicio profesional y tras más de 2.500 trasplantes realizados por su equipo, “de haber recorrido el mundo, me veo hoy y lo que más ilusión me hace es compartir estos momentos con los que me acompañaron en aquellos veranos inolvidables”. Respecto a su carrera, señaló que “con el trasplante de hígado fuimos capaces de cambiar la calidad de vida de muchísimas personas”.

El director de la Radio Municipal de Tui, José Font, salientaba tras recoger el premio, por su parte, “que estamos aquí por el esfuerzo de cientos de personas, este es un premio colectivo, a todos los que colaboraron con esta emisora les quiero decir que este premio es de todos”. Font afirmó que “la información local interesa y siempre lo hará en el futuro”, por lo que la radio “seguirá hablando de lo que pasa al lado de casa, en la ciudad o en la comarca”. El director de la emisora agradeció el apoyo que desde el inicio mostró siempre el Concello y dio las gracias a los cinco alcaldes que en estos treinta años tuvo Tui, con los que “la radio funcionó de forma autónoma e independiente”. Y finalizó señalando que este premio “es merecido, por todos aquellos que dedicaron su tiempo a hacer de la Radio Municipal la radio que es”.