Rubén Baraja: “Entre décimo y noveno, quiero ser noveno”

Rubén Baraja aseguró ayer que no sabe si hay “diferencia económica” entre quedar noveno o décimo en la clasificación, pero que, como técnico del Valencia, su objetivo “es quedar noveno” y transmitir la “máxima exigencia” en todos los partidos y así afrontarán la visita al Celta. El entrenador del Valencia resaltó en rueda de prensa que “la idea es sacar el once más competitivo posible” y “tratar de competir y hacer las cosas bien” en un encuentro en el que el Valencia ya no aspira a llegar a Europa, pero sí que podría sellar la novena plaza en caso de puntuar en Balaídos.

El técnico vallisoletano afirmó que no mira “el tema económico, sino la clasificación” y explicó que “es más sencillo” de lo que parece motivar a sus jugadores porque “cada partido con el Valencia tiene su valor”.

Los jugadores “tienen que aprovecharlo” apuntó, porque “hay futbolistas que para su carrera un partido así tiene su importancia, porque pueden meter dos goles o hacer un gran partido y eso le posibilita otro futuro distinto”.

“Cristian -Rivero- está preparado y es una de las opciones. Lo valoraremos”, comentó Baraja sobre la posibilidad de ubicar al portero de Gandía como titular y no a Giorgi Mamardashvili, que disputa este verano la Eurocopa con Georgia.

Amalah, baja

Por otra parte, Selim Amallah causará baja para el partido de Balaídos tras sufrir ayer una lesión en el sóleo izquierdo. La baja del internacional marroquí se suma a las de José Luis Gayà, Jaume Domenech y Mouctar Diakhaby, mientras que Jesús Vázquez y Fran Pérez, pese a que ya realizan trabajo de campo, son seria duda para el choque.