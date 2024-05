Jesús Vázquez y Fran Pérez siguen al margen del grupo

El entrenador del Valencia, Rubén Baraja, dirigió ayer una segunda sesión de la semana en la que ya preparó el partido ante el Celta, pese a las cinco bajas con las que cuenta, aunque dos de esos jugadores, Jesús Vázquez y Fran Pérez, trabajaron sobre el césped de Paterna.

Baraja no pudo contar ni con ellos dos, que trabajaron al margen, ni con los lesionados de larga duración Mouctar Diakhaby, Jaume Doménech y José Luis Gayà, que no volverán hasta la próxima temporada y no estarán en Balaídos.

La primera plantilla se ejercitó un día después de irse de comida junto al cuerpo técnico para despedir una campaña que el equipo cierra el próximo domingo con un partido en el que los de Baraja quieren confirmar la novena posición liguera, un puesto que sellarán si consiguen puntuar en el estadio vigués.

Ante las cinco ausencias del primer equipo, el técnico vallisoletano echó mano del portero Vicent Abril, que acumula varios entrenamientos con el primer equipo tras la lesión de Jaume, los defensas Yarek Gasiorowski, Rubén Iranzo y Álex Serradell y los mediocentros Hugo González y Pablo Gozálbez.

Asimismo, los jugadores recibieron ayer la visita del delantero argentino Claudio López, uno de los grandes goleadores de la historia del club y que está de asesor del CF Benidorm, equipo al que el Valencia se medirá el próximo martes en un partido amistoso que cerrará el curso.