Claudio Giráldez: “Todavía nos quedan pasos por dar”

Entre satisfecho y aliviado compareció ayer Claudio Giráldez en la sala de prensa de Balaídos por la consecución, pese a las evidentes dificultades que le generó el Villarreal, de un triunfo que despeja de nubarrones el horizonte de la salvación. El preparador celeste, que dedicó el triunfo “a las madres”, valoró la fe de sus futbolistas para sacar adelante un partido que deja al Celta el camino expedito. “Es un regalo para las madres. Es su día y se lo merecen”, dijo con voz ronca el louriñés, que no eludió la autocrítica por las dificultades que el rival le planteó en inferioridad: “Todavía nos quedan pasos por dar. Tenemos que ser autocríticos con el partido que hemos hecho, ha habido muchos momentos de descontrol y muchos momentos que no me han gustado”.

Giráldez matizó que el Celta tuvo también buenos momentos que, al final, resultaron decisivos. “Lo importante era sacar adelante el partido y lo hemos hecho. El equipo ha creído, ha tenido fe. Hemos pasado muchos momentos de dudas, pero hemos ganado el partido. Estamos ocho puntos por encima de la salvación y tenemos que seguir trabajando”, dijo.

https://www.farodevigo.es/celta-de-vigo/2024/05/06/celta-villarreal-sufrido-paso-siete-leguas-101976173.html

El entrenador del Celta espera, en este sentido, que el triunfo contra los de Marcelino no suponga un motivo de relajación para su equipo en su próxima visita al Metropolitano. “Tenemos que trabajar para que no nos pase lo que nos pasó en Vitoria después de ganar a Las Palmas. Hemos sacado un partido importante, pero queda mucho por pelear”, advirtió.

Giráldez reconoció que no le gustaron los “desajustes” en que incurrieron sus jugadores y lamentó que al Celta le faltase acierto en el remate. “Ha habido demasiado descontrol, demasiado desorden”, comentó el técnico celeste, que precisó: “El partido ha estado marcado por la expulsión de Comesaña. Hemos tenido ocasiones para cerrarlo antes. Ojalá lo hubiésemos hecho, pero lo importante era ganar y lo hemos conseguido. No me han gustado cosas del partido, pero también hemos hecho cosas buenas con las que me quedo contento” expuso Giráldez, destacó el empuje de los suyos: “El Villarreal ha sido mejor en muchos momentos, eso es una realidad, pero en cuanto a ocasiones, en cuanto empuje nos hemos llevado el partido. La pasada semana nos costó, pero hoy corazón hemos puesto de sobra”.