Esperanzas para la cantera

El nuevo entrenador del Celta dice sentirse “libre” para elegir a los jugadores que formarán el once inicial en cada jornada y anuncia que los canteranos volverán a tener peso específico en la primera plantilla, después de que Rafa Benítez rompiese ante el Almería una racha de 675 partidos con algún futbolista de casa en el equipo inicial.

“Tengo una parte muy buena o muy mala: que soy muy libre e intento hacer lo que es mejor para el rendimiento del equipo en el fin de semana. No es lo mismo jugar contra el Sevilla, el Barcelona u Osasuna. Tengo a mi disposición la plantilla del primer equipo, la del Fortuna y la del C. Los conozco, confío en ellos. Si encajan en el partido vamos a tirar de ellos, como he hecho cuando estaba en el Fortuna con los jugadores del C. Ya hoy hemos tenido en dinámica a varios jugadores que quiero que estén con nosotros”, dijo Giráldez en referencia a Javi Rodríguez y a Damián Rodríguez, ambos del primer filial.

El nuevo técnico tiene por delante ganarse la confianza de una plantilla profesional que le recibió con alegría y elocuentes sonrisas como la de Carles Pérez, que acumulaba siete partidos sin jugar con Benítez pese a convertirse en uno de los fichajes más importantes del pasado verano. “Confío plenamente en ellos [canteranos], pero también confío en los jugadores que no son de la cantera y buscamos la manera de que el aficionado esté cómodo, feliz, arraigado a lo que hacemos. Esa identidad [de equipo de cantera] que sentimos va de la mano con la que siente la afición. Si somos capaces de mostrarnos como quiero en los partidos, vamos a estar felices y seguramente podremos tener a muchos canteranos instalados en el primer equipo”, comentó Giráldez antes de dejar claro que lo importante ahora son los resultados: “El objetivo es que ganemos cada partido, que saquemos adelante estas diez jornadas”.

Tras dirigir su primer entrenamiento del Celta, el técnico porriñés agradece la acogida de la primera plantilla: “Han entrenado muy bien, han ido incluso de más, con mucha energía. Me han acogido muy bien. He visto un vestuario tranquilo, ilusionado y motivado por llegar cuanto antes al Pizjuán y ser capaces de llevarnos los tres puntos. Que este cambio valga para resultados, no solo para sensaciones. Las sensaciones han sido muy buenas, pero hay que trasladarlo al fin de semana en el Pizjuán e intentar llegar al rendimiento lo antes posible”, recalcó el nuevo entrenador céltico.

“Tengo muy claro lo que puede ser el equipo y he intentado trasladarlo desde el primer minuto. Creo que tenemos una plantilla con muchos recursos, que somos capaces de plantear los partidos de manera distinta, pero con un denominador común: vamos a intentar ser valientes. En cuatro días tenemos un partido. Hay que acelerar todo para que podamos tener las cosas lo más claras posibles. Los ojos y los oídos han estado muy abiertos. Me ha gustado mucho la manera de recibirme en el vestuario”, añadió.

Otros cambios en la base

La elección de Giráldez al frente del primer equipo ha provocado un ascenso de técnicos en cadena: Fredi Álvarez deja el Celta C para ocuparse del Fortuna. Del tercer equipo celeste se hace cargo Luis Bonilla, que procede del Juvenil B. Juan Recondo, por su parte, dirigirá el Juvenil B tras ejercer como segundo de Bonilla.