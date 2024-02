La lógica se impuso ayer en el Polideportivo José Antonio Gasca de San Sebastián, y el Celta Zorka Recalvi no fue quien de dar la sorpresa ante el IDK Euskotren. Cristina Cantero, entrenadora del equipo céltico, quería llegar con opciones a los últimos diez minutos de juego, pero estas se quedaron en el primer cuarto, concretamente en los últimos dos minutos.

Cantero recuperó un quinteto inicial que hacia mucho con el que no contaba. Sabía del potencial del cuadro vasco bajo los tableros, por lo que apostó de cara con Elba Garfella y Haidara. El plan era claro y tenía un primer objetivo, que no era otro que defender con la máxima intensidad. Le fue bien al equipo vigués en los primeros minutos, consiguiendo que las jugadoras vascas no estuvieran cómodas en el tiro, costándoles mucho meter balones dentro de la zona.

Ese buen hacer defensivo se encontraba en la otra zona con un IDK que hacía lo mismo, con lo que a los dos equipos le costaba anotar. Las alternativas en el marcador fueron constantes en los primeros minutos de juego. De hecho, el Celta Zorka Recalvi se puso por delante en el marcador mediado el cuarto con un triple de Elba Garfella.

Pero todo se comenzó a torcer a dos minutos para llegar al final del primer cuarto. Un triple de Alba Prieto abría la primera brecha en el marcador, 14-9. El Celta entró en crisis, y tras un fallo en ataque, Whalen lograba un dos más uno que hurgaba más en la herida. Las viguesas se bloquearon, y como pasó en muchos partidos del campeonato, en un abrir y cerrar de ojos IDK se había marchado con once puntos de ventaja, que amplió a trece al final de los primeros diez minutos de juego. Una situación que le ponía el partido muy cuesta arriba al Celta Zorka Recalvi, sobre todo con los problemas en el rebote.

En el segundo cuarto las fuerzas se igualaron, pero con un cuadro vigués que no era capaz de recortar la desventaja que tenía en el marcador. Las primeras canastas de Celeste, Regina y Robin invitaban al optimismo, pero en los tres minutos siguientes el equipo volvió a tener muchos problemas en ataque.

Al final de los dos primeros cuartos, el IDK mandaba en el marcador por 16 puntos de diferencia, y con la sensación de que tenía el partido totalmente controlado.

Tras el paso por el vestuario, el Celta Zorka Recalvi volvió a ajustar su defensa. Con una mayor intensidad conseguía que no le llegaran balones a sus jugadoras interiores, pero IDK encontró solución a esos problemas, el tiro exterior. El tercer cuarto se podría definir como el de los triples. El conjunto vasco anotó cinco de los nueve del partido, y aunque el Celta Zorka Recalvi anotó dos, la diferencia al llegar al final del tercer cuarto se quedó en los veinte puntos.

Como era de esperar, los últimos diez minutos de partido no tuvieron demasiada historia. La desventaja se movía en los veinte puntos, y el cuadro céltico no encontraba la manera de acercarse en el marcador.

Una derrota que entraba en las cuentas del equipo, aunque la parte positiva del equipo vigués fue poder contar con todas las jugadoras, incluida Haidara, que jugó casi veinticuatro minutos. Una buena noticia teniendo en cuenta que el próximo partido del Celta Zorka Recalvi será en el pabellón de Navia ante el Spar Gran Canaria, en un partido en el que el equipo vigués se juega media permanencia.