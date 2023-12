El crédito de Benítez es (hoy) ilimitado

El Celta se preparaba el verano pasado para afrontar una de las temporadas más ilusionantes de los últimos tiempos. Balaídos era una fiesta en cada cita con unos futbolistas que van a disponer de la mayor masa salarial de la historia del club (79,8 millones de euros). Pero toda esa ilusión que se generó en torno al Centenario se fue perdiendo con los negativos resultados del equipo. La mayor desilusión llegaba el lunes después de que los célticos desperdiciasen una gran oportunidad para sumar la primera victoria en casa y abandonar a su vez los puestos de descenso. Fueron incapaces los célticos de superar a un Cádiz que jugó una hora con diez. Después de sumar nueve puntos en 15 jornadas, ese empate ante un rival directo por el descenso ha puesto en entredicho el proyecto de Benítez. Entre los ocho consultados para elaborar esta información hay división de opiniones sobre si es necesario un cambio de entrenador. En lo que sí coinciden todos ellos es en que los resultados marcan el futuro en el fútbol. En este caso, la toma de decisiones por parte del club está estrechamente relacionada con la elevada indemnización que supondría el cese del entrenador mejor pagado de la historia del Celta y que además hipotecaría el mercado de fichajes de invierno.

“Por mucha experiencia y prestigio que se tenga, lo que marca son los resultados. Si no ganas, la cuerda se rompe por el mismo lado”, señala Jorge Otero (ex jugador del Celta y entrenador). “Quiero pensar que seguirá en el cargo y además tiene la posibilidad de seguir como mánager general, que es de lo que venía ejerciendo últimamente. Pero si no ganas, es posible que se produzca el cambio. Benítez tiene parte de culpa, pero el nivel de los jugadores no está seguramente a la altura de lo que se esperaba. Cada jugador tiene que asumir su responsabilidad, dar un paso al frente. La sensación que dio el equipo ante el Cádiz no es para estar muy confiado en que saldrá de esa situación. No creo que haya cambio en el banquillo porque Benítez tiene un peso importante en el club, pero si el equipo no gana tendrán que darle un ultimátum”, incide Otero.

Champy, de la peña Comando Celta, tampoco espera un relevo inmediato de Benítez: “Su ficha es alta (más que cualquier jugador de la plantilla) y habrá que esperar. Veo al equipo con ansiedad, incluso a Aspas. La ilusión que despertó el fichaje de Benítez se esfumó por los resultados negativos, no por el juego del equipo”.

Para Abraham, de Heredeiros do Celta, sí “peligra” la continuidad del entrenador madrileño “por los resultados, que son lo que son. Lleva muchos partidos sin ganar (once), pero esta dinámica viene de atrás, desde hace unos cuatro años. Merecimos bajar en más de una ocasión y este año tengo asimilado que toca”.

Una de las leyendas del Celta, Javier Maté, es optimista porque considera que hay equipos “peores” que el conjunto celeste. “Benítez no ha dado con la tecla. Es una pena porque todos pensábamos que iba a ser una temporada tranquila, pero se está complicando”. Pese al peor arranque de la historia del club en Primera, Maté no pierde la esperanza: “El Celta se va a salvar fácil porque del octavo hacia atrás hay mucha igualdad”. Y no ve a Benítez como “el principal responsable de la situación. La plantilla tendría que estar más compensada. Los cambios son cuestionables, pero no le veo muchas opciones en el banquillo para poder cambiar las cosas. Me gustan los proyectos a largo plazo, pero a Benítez se le está complicando la situación. Lo que más salud tiene del Celta es su afición. El fútbol está siendo cruel con el equipo, que tiene que aportar más cosas para mejorar”.

Manuel Devesa, de Blaucel, “esperaba más” de Benítez. En condiciones normales, otro entrenador estaría fuera, pero como es Benítez y con el salario que tiene, nos hemos atado a él y eso será lo que lo salve. No todo el problema es de Benítez, pero lo que está en su mano no sabe sacarle provecho a pesar del caché que tiene como entrenador. Realiza cambios tardíos, pierden en los minutos finales... Se nos están viendo las costuras y no es capaz de arreglarlo”.

Iago Bouzón recuerda que a Luis Enrique Martínez también “le costó ganar en casa, pero hay que valorar más cosas que los resultados”. El exfutbolista del Celta no ve fuera del club a Benítez. “Cuando traes a Benítez es para crear un proyecto a largo plazo, para crear unas bases para el futuro, no para conseguir resultados inmediatos. El proyecto va más allá por el tipo de contrato que se le hace. La pregunta es si el proyecto sigue adelante porque no sé si se está cumpliendo con la parte del tipo de proyecto que quería el club”. Y el redondelano habla de la situación de Tasos Douvikas, sin apenas minutos de juego. “Desde fuera parece que si Benítez no le da más minutos es porque no lo ve conveniente. Se me hace difícil pensar que tome decisiones contrarias a sus intereses. Nos falta mucha información para intentar entender cierto tipo de decisiones, aunque desde fuera se hace difícil al ver que no juega Douvikas”.

Para Pepe Méndez, presidente de la federación de peñas, los resultados sí cuentan: “Ante el Cádiz fue la gota que colma el vaso. La gente ya no tiene plena confianza en el equipo y en el entrenador”. Sin embargo, duda sobre cuál puede ser la mejor solución en estos casos. “El año pasado dio resultado lo de Carvalhal (sustituyó a Coudet), pero a Osasuna no le salió mal manteniendo en el puesto a Arrasate, que clasificó al equipo para la Conference League”.

La elevada ficha de Benítez es el motivo que, según Moncho Carnero (extécnico del Celta), mantiene al madrileño al frente del banquillo céltico. “Otros entrenadores en su situación no seguirían ahí”. Una destitución del técnico, admite, “hipotecaría” el mercado de fichajes de enero. “El largo plazo no existe en el fútbol, todo depende de lo que haga el equipo cada siete días. La imagen que está dando el equipo es pobre. La gente está animando pero empezará a estallar, es lo que pasa normalmente”. No se fía de las ratificaciones del club sobre la continuidad del entrenador: “Eso significa que en una o dos semanas no sigue en el club”, que el verano pasado le firmó un contrato hasta junio de 2025.

Y respecto a las sustituciones en los minutos finales de los partidos, como ante el Cádiz dando entrada a Douvikas y a Dotor en el minuto 91: “Eso lo haces cuando estás asustado, no para ganar el partido. Es una situación que no le deseo a nadie”, señala Carnero, para quien el futuro de Benítez depende de los próximos resultados: “Si seguimos en descenso esto puede estallar. A Benítez hay que echarle parte de culpa pero también a los que confeccionaron la plantilla y no firmaron todo lo que el equipo necesitaba”.