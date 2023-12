El celtismo se volcó de nuevo con su equipo para ayudarle a conseguir la primera victoria de la temporada en casa. Parte de la afición, sin embargo, silbó a Rafa Benítez cuando en el minuto 91 decidió dar entrada en el partido a un Tasos Douvikas que apenas cuenta para el entrenador madrileño a pesar de sumar dos goles en sus escasas apariciones en el equipo celeste.

A pesar del horario del partido (un lunes a las nueve de la noche), Balaídos registró una aceptable entrada: 17.302 espectadores, que animaron a su equipo a pesar de que en el minuto 16 el Celta encajaba un gol en la primera aproximación del Cádiz a la portería de Vicente Guaita. Con la expulsión de Víctor Chust, a la media hora, el partido requería otro planteamiento para un Celta que continuó con el mismo esquema inicial contra un rival que decidió atrincherarse cerca de su portería. Sergio González movió el banquillo. Dio entrada a un defensa, Mbaye, por un delantero, Roger. Rafa Benítez continuó con los cuatro defensas y con Tapia como pivote para controlar a un único delantero rival, Chris Ramos.

Ni siquiera en el descanso se decidió el entrenador del Celta por introducir alguna variación en el once. La afición continuó animando a su equipo, que no empató hasta el minuto 56. Tras el empate de Larsen, el Celta necesitaba otro gol para sumar su primera victoria en casa. Benítez movió el banquillo para dar entrada a Sotelo y a Carles Pérez, y más tarde a Ristic. Al esperado Douvikas no le dio entrada hasta el minuto 91, cuando solo restaban cuatro para finalizar el partido. El cambio del griego por Larsen se produjo en un córner a favor de los célticos, lo que molestó todavía más a parte de una afición que mostró su desacuerdo con la gestión de los cambios de Benítez.