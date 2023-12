El fútbol se mueve por distintos parámetros a los establecidos en otras disciplinas. Resulta llamativo que Tasos Douvikas figure en el primer tercio de la temporada como el fichaje de los realizados el verano pasado por el Celta que menos minutos ha disputado en LaLiga. Y es llamativo porque el griego fue el mayor desembolso económico realizado por el club vigués en el último mercado de fichajes (12 millones de euros) y porque en sus apariciones con la celeste ha ofrecido un buen rendimiento e incluso goles (suma dos), de lo que no anda sobrado el equipo de Rafa Benítez. El técnico madrileño, sin embargo, no acaba de ofrecerle más oportunidades a un Douvikas que recibió en su país el premio al mejor futbolista griego en el exterior de la pasada temporada. Es verdad que ese galardón le vino dado a Tasos por los 19 goles que anotó con el Utrecht en la Eredivisie, pero se esperaba también que el heleno pudiese disfrutar en Vigo de más minutos que los 210 que acumula en lo que va de curso.

Douvikas está muy lejos de los números que presentan sus compañeros Jonathan Bamba y Carl Starfelt, otros de los recién llegados a Vigo pero que son imprescindibles para Benítez. El costamarfileño y el sueco han sido titulares en las catorce jornadas de LaLiga, sumando 1.181 y 1.170 minutos, respectivamente. A cierta distancia aparece un Manu Sánchez que aprovechó la baja por lesión de Mihailo Ristic para consolidarse como lateral izquierdo. El madrileño acumula 733 minutos, frente a los 355 del balcánico. La quinta posición la ocupa Carlos Dotor, que con 323 minutos ha aparecido en el once céltico más de lo esperado para un joven procedente de la cantera del Real Madrid sin experiencia en la máxima categoría. Carles Pérez, que el curso pasado jugó a préstamo en Balaídos antes de que el club vigués formalizase su fichaje, ha disputado 236 minutos. A sus problemas físicos, el catalán ha añadido que Benítez no le encuentra sitio en el once titular con el cambio de dibujo. El técnico prefiere ahora a Mingueza en esa posición de interior por la banda derecha. Y por delante de Douvikas también aparece un Vicente Guaita que fue suplente hasta la expulsión de Iván Villar ante el Atlético de Madrid. El guardameta valenciano ya ha disfrutado de 422 minutos.

La situación del delantero griego sorprende todavía más ante las palabras de Benítez: “Es un jugador que trabaja bien, que se mueve bien arriba y que si tiene ocasiones va a meter goles”. El técnico madrileño también dispone de argumentos para explicar la falta de minutos de Douvikas: “Si Larsen está metiendo goles y Iago tiene que ser para nosotros una garantía de gol más tarde o más temprano no es fácil acoplar. Lo bueno que tiene Tasos es que es muy trabajador, es competitivo y tiene el gol en la cabeza”. Pero ahora mismo, el griego es el último de la fila entre los fichajes del Celta.