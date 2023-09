Renato Tapia está tranquilo y contento con su situación en el Celta, pese a ser suplente en los cuatro primeros compromisos ligueros y haber disputado apenas 14 minutos. El internacional peruano era una de las ventas que el Celta tenía previstas este verano, pero tras frustrarse su traspaso al Olympique Lyonnaise decidió quedarse para cumplir el año que le resta de contrato, desoyendo las presiones del club para que saliese. Y el que el Celta no lograse cerrar el fichaje del medio centro que le había pedido Benítez mejora notablemente sus expectativas de contar con minutos. De momento, Tapia pone buena cara al mal tiempo. “La temporada recién comienza, se han jugado cuatro fechas y he jugado dos. No me preocupa tanto el tema de la continuidad, físicamente me encuentro muy bien, también he hecho trabajo individual y eso me ha ayudado, si bien es cierto que un jugador siempre quiere jugar, pero así es el fútbol, en este momento me ha tocado. Estoy tranquilo”, dijo ayer en rueda de prensa con Perú.