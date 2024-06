Hipotecados con el agua al cuello ya alquilan habitaciones de sus pisos para poder pagar al banco

Vigo continúa importando algunas prácticas que se dan en las grandes ciudades europeas, como París o Madrid, y que derivan de la convulsión que vive el mercado inmobiliario y especialmente del encarecimiento de los alquileres, los precios de compra y la subida de las hipotecas. Precisamente este último factor es el que ha provocado que muchos vigueses que han visto cómo las letras de las hipotecas se disparaban en cientos de euros mensuales, están teniendo que buscar ingresos extra para poder hacer frente a las nuevas condiciones. Y lo que están haciendo es alquilar alguna de las habitaciones de la casa en la que viven a un tercero, que le pagaría una cantidad mensual por residir allí.

Curiosamente, la familia o la persona propietaria del piso o casa convivirá con alguien que no conocen, pero al que necesitan para pagar la hipoteca, en la misma línea que un piso compartido. “No pensé que llegaría a ver algo así en Vigo, pero sí que está pasando. Hay gente que se ha metido en la compra de un piso y que, por las subidas de las cuotas de las hipotecas, alquila alguno de los dormitorios a otra persona para obtener un nuevo ingreso que ayude a hacer frente a los gastos”, explica Carlos Carrera, asesor financiero e hipotecario en la consultora viguesa Integra.

Esta casuística se está dando cada vez más en Vigo como una salida para aquellos ciudadanos y familias que tienen el agua al cuello con la hipoteca y busca una fuente de ingresos alternativa para no llegar con tantas dificultades a final de mes.

De esto también se benefician obviamente personas que no se pueden permitir alquilar un piso entero o un estudio, pues es difícil encontrar alguno por debajo de los 550 euros, y se van a una habitación en una vivienda en la que residirá con el propietario y pagará considerablemente menos.

Precisamente empresas constructoras y fondos de inversiones están detectando un importante negocio en los pisos compartidos. Según apunta Carlos Carrera, estas entidades están comprando viviendas de grandes dimensiones y a las que les hace falta un lavado de cara integral para reformarlas pensando completamente en el alquiler por habitaciones. Es decir, si un piso tiene cuatro dormitorios, cada uno de ellos se rentaría a personas diferentes, llegando a tener un importante beneficio.

Y es que hay que tener en cuenta que las habitaciones individuales en pisos compartidos cuestan de media más de 350 euros al mes en Vigo, por lo que si se alquilan cuatro, se estaría teniendo un beneficio incluso mayor que si se pusiese en arrendamiento la vivienda completa. En estos casos, no obstante, no están pensados para los estudiantes, sino específicamente para aquellos que no se pueden pagar ellos solos una vivienda y necesitan compartirla entre varias personas.

Los que viven solos

Aquí hay que apuntar precisamente a aquellos vigueses que viven solos, no tienen pareja ni hijos y que tienen muy difícil encontrar un piso actualmente para vivir de forma independiente por los elevados precios de compra y de alquiler, por lo que recurren a una habitación en una vivienda con más personas que no conocen. Entre ellos hay jóvenes, pero también vigueses entrados en la edad adulta a los que la realidad del mercado inmobiliario les está complicando, y mucho, su vida.

