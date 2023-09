Rafa Benítez expresó ayer su optimismo en la capacidad del Celta para cerrar las operaciones en marcha para reforzar el plantel antes del cierre del mercado y se mostró tranquilo sobre la situación del equipo, que “crece adecuadamente”, pese al “desasosiego” de haber sumado un solo punto en las tres primeras jornadas de Liga. El técnico celeste espera que el club cierre en las próximas horas las diversas operaciones que tiene avanzadas (portero, medio centro y lateral izquierdo) y confía en sumar mañana contra el Almería el primer triunfo del curso. “Hay que empezar a ganar partidos”, admitió.

“Soy pragmático. Sé lo que se está intentando hacer, dónde estamos cerca y dónde tenemos menos opciones. Creo que vamos a hacer algo. Si hacemos lo que yo pienso, estaré satisfecho, pero aun así tengo mucha confianza en el equipo por la buena cara que ha mostrado contra el Real Madrid y en la segunda parte contra la Real”, explicó el preparador celeste en la rueda prensa previa al choque frente al cuadro andaluz. “Sigo siendo optimista en cuanto adónde podemos terminar al final. Es un proyecto nuevo, con un entrenador nuevo. Van llegando futbolistas, se han ido algunos jugadores importantes y tienen que llegar otros que deberían ser importantes”, precisó. Y agregó: “Sabíamos que el mercado podía ser difícil, pero se está trabajando mucho y se está trabajando en buena línea para que el equipo sea mas fuerte. Ojalá tengamos encima una victoria para que el mensaje sea más positivo y a gente te crea”.

El entrenador del Celta no se mostró especialmente preocupado porque el equipo ocupe actualmente puestos de descenso. “Estoy muy tranquilo, con el desasosiego de que no me gusta que el equipo esté ahí, pero sabíamos que era un calendario difícil”, dijo. Benítez confía en cerrar en las próximas horas no menos de dos fichajes y formalizar también alguna salida más en las próximas horas: “Estamos cerca de cosas, en plural. Creo que se pueden dar porque hay algunas situaciones que conozco y se pueden dar. Soy optimista por las conversaciones que hemos tenido. Estamos cerca, pero en las próximas horas lo vamos a saber. Si se dan las circunstancias, podemos traer algún jugador que tiene nombre y experiencia y nos puede aportar”.

El preparador madrileño insistió en que, con independencia de las incorporaciones que todavía pueden formalizarse, el Celta necesita tiempo para asentarse. “Hay que ser conscientes de que tenemos que crecer dentro de la realidad de que hemos sufrido en los últimos años y se está intentando construir algo distinto que implica cambiar muchas cosas, pero soy muy optimista. El equipo va a ir moviéndose y creciendo en la dirección adecuada. Digamos que ya hemos sentado las bases”, subrayó.

Rafa Benítez concedió “mucha importancia” al duelo frente al Almería por la condición del rival y la necesidad de ganar. “Somos conscientes de que hay que empezar a ganar partidos, pero el mercado no está cerrado. Tenemos que afrontarlo con la misma idea de siempre: ser competitivos y ganar. Si jugamos como lo hemos hecho contra el Real Madrid y en el segundo tiempo de la Real, tendremos opciones”, observó el técnico, que no escatimó elogios hacia el rival: “Es un equipo y un estadio difícil porque son competitivos y tienen velocidad arriba. Es un equipo que tiene tres o cuatro jugadores fuertes. Tenemos que hacer las cosas bien y estar atentos, porque, como ya demostraron contra el Madrid, tienen una salida a la contra peligrosa”-

El preparador celeste confirmó que Tasos Douvikas tendrá sus primeros minutos en el Power House Stadium. “Es goleador, fuerte y tiene hambre e ilusión”, relató Benítez, que valora que el atacante helénico sea compatible tanto con Aspas como con Larsen: “Nos puede dar algo que entre Larsen y Iago nos podían dar uno u otro. Él va a poder jugar con cualquiera de los dos. Es una buena noticia. He hablado con el y veo que tiene mucha motivación e ilusión. Es la premisa que necesitamos aquí”.