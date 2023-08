El centrocampista Carlos Dotor declaró este viernes que su fichaje por el Celta es "un paso importante" en su carrera deportiva, después de destacar en las categorías inferiores del Real Madrid.

"Estoy con muchas ganas, muy contento, porque para mí es un paso importante. Estoy deseando empezar a competir, daré el máximo para ayudar al equipo", indicó en su comparecencia ante los periodistas.

El excapitán del filial blanco reconoció que tenía "varias" ofertas encima de su mesa pero se decantó por la del Celta porque se trata de un "histórico" del fútbol español.

"Cuando llegó la oferta del Celta no me lo pensé dos veces, tanto a mis padres como a mí nos hizo mucha ilusión. Además, nos contaron que es un año importante para el club por la celebración del Centenario. A eso hay que unirle la llegada de un gran entrenador como Rafa Benítez, y eso también ayudó", explicó.

Se definió como "un box to box", admitió que el salto de Primera Federación a LaLiga es "grande" en cuanto al "ritmo" de competición y se ofreció para jugar en cualquiera de posiciones de ataque.

"Me gusta llegar al área y también tengo capacidad para llegar a nuestro área a defender. No tengo problemas en cambiar de posición, alguna vez ya he jugado de 'seis' en años anteriores y en categorías inferiores. Incluso ponerme de segundo punta tampoco es un problema para mí, también me gusta", manifestó.

Calero: "Dotor sorprenderá bastante"

El coordinador deportivo del Celta, Juan Carlos Calero, está convencido de que Dotor "sorprenderá bastante" con su rendimiento una vez supere el "tiempo de adaptación" que necesitará tras su salto a Primera División.

"Nos va a sorprender por su fútbol pero también por el hambre con el que llega", comentó Calero sobre el madrileño, del que destacó su capacidad para "interpretar y ocupar los espacios" sobre el terreno de juego.