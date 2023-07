El Celta arrolló al Al Nassar de Cristiano Ronaldo en un primer duelo de pretemporada con notable protagonismo de los jóvenes, sin embargo, el entrenador Rafa Benítez, pide cautela después de esa goleada de los célticos en el Algarve. “No hay que echar las campanas al vuelo” advirtió tras el encuentro el preparador celeste, que valoro sin embargo el buen desempeño general de sus futbolistas en el primero de los dos duelos preparatorios (el segundo será el viernes frente al Benfica) que el conjunto vigués disputará esta semana en Portugal.

“Siempre es bueno empezar ganando, haciéndolo bien. En el primer tiempo, once contra once ante un muy buen equipo hemos dados la cara. Los dos equipos hemos tenido un par de buenas ocasiones”, analizó el técnico tras el encuentro frente al conjunto de Cristiano Ronaldo.

Benítez celebró el buen segundo tiempo firmado por sus jugadores. “Cuando se han quedado en inferioridad, el equipo ha demostrado ambición, intensidad y ganas de hacerlo bien. Me imagino que todo el mundo estará satisfecho”, observó. “El rival aún tenía jugadores que podían desequilibrar, pero hemos mostrado orden, yo creo que ambición y esta intensidad que estamos buscando”, precisó. El entrenador del Celta cree, no obstante, que es demasiado pronto para sacar conclusiones a la hora de evaluar a sus futbolistas.“Teníamos claro que había que hacer todas las sustituciones y dar opción a cualquiera que estuviese en el campo a mostrar calidad y las ganas que pueda tener dijo. Benítez, finalmente, espera una prueba bastante más dura el próximo viernes contra el Benfica. “Este partido era exigente y el otro lo va a ser más. Es un equipo bueno, que juega con mucha intensidad. Lo importante es que más allá de algunos golpes no hemos tenido problemas”, comentó el técnico. “Nuestra idea es meterle intensidad, tener un poquito de ambición y lo que te deja hacer el rival. El primer tiempo era más difícil y en el segundo hemos mostrado esas ganas que cualquier aficionado está deseando ver”.