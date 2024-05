Hace semanas que Dani Mateo no aparece en televisión. El presentador de Zapeando dejó su silla vacía a principios de mayo y sus compañeros fueron turnándose para hacer frente a esta ausencia. Lo mismo ocurrió en El Intermedio, el programa en el que colabora semanalmente y al que tampoco ha podido acudir.

Dado que nadie había dado explicaciones de su falta en ambos programas, el cómico decidió tomar las riendas del asunto y aclarar por qué no está en los platós de televisión: el pasado viernes entró en directo en Zapeando y contó que había sufrido un accidente de coche.

Su recuperación no fue inmediata, sino que se está alargando. Mateo explicó que tuvo un percance con el coche que le provocó lesiones de consideración: "Me saltó el airbag y me he hecho una pequeña fisurita en el esternón, lo cual no me permite moverme", aclaró.

Con todo, pese al accidente, el presentador no perdió el sentido del humor. "No me puedo reír, me duele", dijo en videollamada a sus compañeros. Además, explicó que no se podía mover entre risas. "Es algo que no hago ya habitualmente", añadió. Sobre el accidente, confesó que había sido culpa suya porque no es "bueno conduciendo".

Lo que todavía es un misterio es cuándo volverá a ocupar su silla. Hasta dicho momento, Miki Nadal será el colaborador que continúe haciendo su papel.