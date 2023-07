Rafa Benítez se estrenó como técnico del Celta con una goleada frente al Al Nassr de Cristiano Ronaldo en un duelo igualado en el primer tiempo, que el conjunto celeste resolvió con enorme autoridad tras forzar Swedberg la expulsión con roja directa de Amri al inicio de la segunda parte. El choque, pese a la falta de rodaje, la carencia de fichajes y la ventaja sobrevenida, dejó algunas pistas de la idea que el técnico madrileño se propone implementar en el equipo celeste, que transmitió buenas sensaciones, especialmente por el apreciable protagonismo de los jóvenes, que no desaprovecharon la oportunidad que les brindó la superioridad numérica para reivindicarse a los ojos del técnico.

Desplegó el preparador madrileño en el arranque un 4-4-2 con un once mixto, con no pocos canteranos y condicionado por la falta de un verdadero especialista en el lateral izquierdo, que ocupó José Fontán. Con este dibujo y no pocas precauciones hizo frente el Celta a un Al Nassr que nada se dejó en el armero. Luis Castro recurrió por supuesto a Cristiano Ronaldo, la gran estrella, no prescindió de partida del croata Brozovic, el fichaje del verano de los saudíes, y alineó también al costamarfileño Konan y al brasileño Talisca.

Más que atacar, al Celta le preocupó estar bien ordenado en el campo. Evitó el conjunto celeste asumir riesgos y quizá por ello le costó llegar con peligro al marco de Nawaf. La igualdad, no obstante, presidió un primer tiempo que ambos equipos se tomaron con bastantes más ganas que acierto. Cristiano Ronaldo dio el primer aviso en el minuto 11 tras recibir un buen centro en el área céltica, pero cabeceó demasiado forzado y el balón ser perdió por encima de Iván Villar mientras le salía al encuentro. Mucho más clara fue ocasión que e joven Hugo Sotelo le puso a Iago Aspas cuatro minutos después y que morracense estrelló contra la madera. En una de las pocas ocasiones en que el conjunto celeste presionó en campo contrario, el canterano robó un balón en zona estratégica y filtró un perfecto pase que dejó a Aspas mano a mano frente al portero. El moañés encaró a Nawaf y lo superó con un sutil toque con el exterior, con la mala fortuna de que la pelota se estrelló contra el poste. La segunda ocasión celeste la protagonizó, cerca del descanso, Carles Pérez con un poderoso disparo que fue providencialmente desviado a córner por un defensa saudí. Antes de eso, Cristiano Ronaldo dilapidó, libre de marca un gran centro al punto de penalti con un remate de cabeza que se perdió por la línea de fondo y Talisca, no mucho después, obligó a Iván Villar a realizar una solvente intervención.

Tras el intermedio, Benítez modificó el dibujo a un 4-2-3-1 y alienó un once completamente nuevo, con Carreira como lateral izquierdo y un buen número de chicos del filial, además de Swedberg, que formó en punta con Larsen, y forzó la acción clave del partido al ser derribado por Amri cuando galopaba solo hacia el área. Sin dudarlo, el árbitro le mostró la roja.

Sin Cristiano ya sobre el césped y en superioridad numérica, el campo se inclinó definitivamente a favor del Celta. Miguel Rodríguez descerrajó un misil que Nawaf desvió con problemas a córner. Apareció entonces Gael Alonso para adelantarse a la defensa y remachar, con un testarazo imponente, la pelota contra la red. El gol celeste desató un festival goleador del Celta frente a un rival atribulado, que no supo digerir la expulsión. El segundo llevó la firma de Larsen, que cabeceó con autoridad un pase de Miguel Rodríguez. El redondelano hizo el tercero con un disparo cruzado, antes de que el gigantón noruego cerrase la goleada con dos tantos casi consecutivos, primero tras recibir un buen pase de Miguel Baeza y, finalmente, tras u fallo en la salida de pelota que convirtió, con un inapelable disparo, en el quinto de la noche frente a un adversario ya rendido.